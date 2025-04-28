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"Случился психологический надлом": Волынец - о потере очков в матче с Колосом
Волки могли даже проиграть
Фото: ФК Полісся
Послематчевый комментарий вратаря "Полесья" Евгения Волынца по поводу ничьей в Ковалевке.
"Играли против хорошего соперника, игра давалась и в первом тайме, и в начале второго, до нереализованного момента. Игра была под контролем и после этого уже случился психологический надлом, или какая-то усталость пришла. "Колос" выровнял игру. Двигаемся дальше.
Если бы реализовали тот момент, то на усталость никто сейчас не обращал бы внимания. Возможно так, что график насыщенный повлиял. "Колос" хорошо физически подготовлен. Не скажу, что у них была инициатива".
"Я не дирижер команды, это точно. Подсказывал, чтобы была дисциплина, чтобы мы не теряли позиции и просто играли дисциплинированно.
Мне приятно сюда возвращаться. Здесь хороший стадион и поле, поэтому здесь можно играть в хороший футбол и просто приятна была атмосфера, меня приятно встретили. Но, конечно, хотелось выиграть и набрать 3 очка”, – заявил вратарь.
Волынец впервые появился в составе после 11 марта.
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