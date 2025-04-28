"Случился психологический надлом": Волынец - о потере очков в матче с Колосом

Послематчевый комментарий вратаря "Полесья" Евгения Волынца по поводу ничьей в Ковалевке.

"Играли против хорошего соперника, игра давалась и в первом тайме, и в начале второго, до нереализованного момента. Игра была под контролем и после этого уже случился психологический надлом, или какая-то усталость пришла. "Колос" выровнял игру. Двигаемся дальше.

Если бы реализовали тот момент, то на усталость никто сейчас не обращал бы внимания. Возможно так, что график насыщенный повлиял. "Колос" хорошо физически подготовлен. Не скажу, что у них была инициатива".