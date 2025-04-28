  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Случился психологический надлом": Волынец - о потере очков в матче с Колосом

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Случился психологический надлом": Волынец - о потере очков в матче с Колосом

Премьер-лига
Обновлено

Волки могли даже проиграть

"Случился психологический надлом": Волынец - о потере очков в матче с Колосом

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Послематчевый комментарий вратаря "Полесья" Евгения Волынца по поводу ничьей в Ковалевке.

"Играли против хорошего соперника, игра давалась и в первом тайме, и в начале второго, до нереализованного момента. Игра была под контролем и после этого уже случился психологический надлом, или какая-то усталость пришла. "Колос" выровнял игру. Двигаемся дальше.

Если бы реализовали тот момент, то на усталость никто сейчас не обращал бы внимания. Возможно так, что график насыщенный повлиял. "Колос" хорошо физически подготовлен. Не скажу, что у них была инициатива".

Читайте такжеГолкипер Полесья: Хочется забивать с игры, но особой разницы нет

"Я не дирижер команды, это точно. Подсказывал, чтобы была дисциплина, чтобы мы не теряли позиции и просто играли дисциплинированно.

Мне приятно сюда возвращаться. Здесь хороший стадион и поле, поэтому здесь можно играть в хороший футбол и просто приятна была атмосфера, меня приятно встретили. Но, конечно, хотелось выиграть и набрать 3 очка”, – заявил вратарь.

Волынец впервые появился в составе после 11 марта.

По теме
yellow-arrow
Пушич рассказал, почему ставит Матвиенко на позицию опорного полузащитника
yellow-arrow
Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
yellow-arrow
Герои Классического, фланг Динамо, влияние Яцыка, фактор Цары и резервисты Руха. Символическая сборная 26-го тура УПЛ
Евгений Волынец Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости