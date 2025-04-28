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Бондарь: У Динамо была возможность играть другим составом против Буковины. Они оставались здесь, во Львове
Футболист горняков считает, что у киевлян были более благоприятные условия перед матчем
instagram.com/fcshakhtar
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал ничью с "Динамо".
"2:2 после 2:0 – это всегда досадно, тем более пропустили на последних минутах. В первом тайме от нас было много энергии и агрессии. А во втором…
У "Динамо" была возможность играть другим составом против "Буковины". Они оставались здесь, во Львове. У них было больше преимущества над нами. Во втором тайме у них было больше сил, потому что мы потратили много сил в матче с "Полесьем". Это поспособствовало результату.
Обидно об этом говорить, потому что мы очень хотели победить. Это наш принципиальный соперник, на которого мы всегда выходим с большей мотивацией. За каждого соперника дают 3 балла, но победу над "Динамо" чувствуешь по-другому”.
"Задача была – играть так, как мы всегда играем, предлагать наш стиль – высокий прессинг и играть с мячом. "Динамо" – это качественная команда с качественными игроками, которые также могут это делать.
Надо уже готовиться к следующему матчу. Надо выигрывать оставшиеся матчи УПЛ. А уже перед финалом Кубка будем тщательно готовиться к "Динамо". Надо сделать много выводов из второго тайма.
Болельщики увидели хорошую игру с обеих сторон. Все должны быть довольны, что счет не 0:0. Было любопытно наблюдать за таким матчем. Будем все делать, чтобы продемонстрировать самые лучшие качества в финале”, – сказал Бондарь.
Защитник провел 24-й поединок в текущем чемпионате.
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