Бондарь: У Динамо была возможность играть другим составом против Буковины. Они оставались здесь, во Львове

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал ничью с "Динамо".

"2:2 после 2:0 – это всегда досадно, тем более пропустили на последних минутах. В первом тайме от нас было много энергии и агрессии. А во втором…

У "Динамо" была возможность играть другим составом против "Буковины". Они оставались здесь, во Львове. У них было больше преимущества над нами. Во втором тайме у них было больше сил, потому что мы потратили много сил в матче с "Полесьем". Это поспособствовало результату.

Обидно об этом говорить, потому что мы очень хотели победить. Это наш принципиальный соперник, на которого мы всегда выходим с большей мотивацией. За каждого соперника дают 3 балла, но победу над "Динамо" чувствуешь по-другому”.