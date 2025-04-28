Пушич: Многие мои зарубежные коллеги спрашивают меня о Судакове. Увидим в конце сезона, как все пойдет

Марино Пушич на послематчевой конференции "Классического" ответил на вопросы журналистов об смене позиции Николая Матвиенко, работе судей и интересе к Георгию Судакову.

Думаю, что судьи хорошо себя проявили. Работали нормально, правильно вели игру для обеих сторон. Да, были отдельные стычки, фолы и прочее, но в общем они справились неплохо. И это стоит отметить: если арбитры были хорошие, то они были хорошие. Поэтому я не имею к судьям никаких претензий”.

"В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы занимать эти позиции. И я считаю, что Матвиенко является футболистом, который имеет этот уровень и также показал это в прошлой игре. В этот вечер ему было немного тяжелее, особенно когда игра набирала обороты, потому что он много действовал в роли центрального защитника – это отличается от игры в полузащите в физическом плане, усталость ощущается гораздо раньше. Но он вполне способен играть на этой позиции, и это точно не в последний раз, когда он ее занимает.

"Нам не хватало Георгия. Судаков – фантастический игрок. Но я хотел бы также отметить ребят, которые работали в этой, а также в прошлой игре, они выложились на полную. Если какого-то игрока нет в распоряжении, нам нужно его заменить, другие ребята должны занять его позицию. Если ты хороший игрок, как он, а он уже почти два года под моим руководством демонстрирует результаты, в том числе на уровне Лиги чемпионов, где провел очень хорошие матчи и забивал голы, то в таком возрасте, конечно, становишься очень интересным для многих клубов. Я считаю, что для такого таланта в Украине с амбициями, возможностями и способностями, как у него, вполне нормально играть в пятерке лучших лиг. Такие амбиции непременно вызовут интерес клубов.

Многие мои зарубежные коллеги в таких чемпионатах также спрашивают меня о нем, и они это делают не просто так. Увидим в конце сезона, как все пойдет, оставит он нас или нет. Но мы также являемся клубом, где много молодых игроков, и это также наша философия – развивать молодых игроков до определенного уровня, чтобы их можно было продать на следующий уровень. Если это произойдет, если кто-то уйдет за большую сумму, мы должны гордиться, потому что мы хорошо поработали. А потом нам нужно снова строить и обновлять команду. И это вполне нормально. Поэтому я не удивлен, что к нему большой интерес”, – заявил тренер.