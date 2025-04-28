Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич рассказал, почему ставит Матвиенко на позицию опорного полузащитника.

Наставник похвалил Николая Матвиенко и заметил, что футболист умеет хорошо играть на этой позиции.

"В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы играть на них.

Я думаю, что он показал это в прошлой игре. Сегодня ему было немного сложнее, особенно когда игра набирала обороты. Он много раз играл на позиции центрального защитника, но играть в полузащите – это требует совсем другого физического уровня, игрок начинает чувствовать усталость гораздо раньше.

Он очень хорошо умеет играть на этой позиции. Это точно не последний раз, когда он играл там", – сказал Пушич.