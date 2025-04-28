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Пушич рассказал, почему ставит Матвиенко на позицию опорного полузащитника
Интересное решение
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Шахтёра" Марино Пушич рассказал, почему ставит Матвиенко на позицию опорного полузащитника.
Наставник похвалил Николая Матвиенко и заметил, что футболист умеет хорошо играть на этой позиции.
"В прошлый раз я говорил, что мне нравится ставить игроков на разные позиции, особенно если у них есть определенный уровень игрового интеллекта, чтобы играть на них.
Я думаю, что он показал это в прошлой игре. Сегодня ему было немного сложнее, особенно когда игра набирала обороты. Он много раз играл на позиции центрального защитника, но играть в полузащите – это требует совсем другого физического уровня, игрок начинает чувствовать усталость гораздо раньше.
Он очень хорошо умеет играть на этой позиции. Это точно не последний раз, когда он играл там", – сказал Пушич.
Николай Матвиенко провёл полный матч против "Динамо" на позиции шестого номера.
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К слову, матч между "Шахтёром" и "Динамо" завершился со счётом 2:2. "Шахтёр" занимает третье место в турнирной таблице с 54-мя баллами.
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