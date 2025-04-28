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Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2
Это был неплохой матч
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В последнее время градус Классического украинского дерби понизился – это следствие общих процессов, которые происходят в украинском футболе. Вот и этой матч в рамках 26-го тура текущей УПЛ проходил без острой турнирной интриги.
Но, несмотря на то, этот матч подарил зрителям эмоции. Были красивые голы, была интрига, была драма. Все, что нужно болельщикам.
На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – в фотогалерее.
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