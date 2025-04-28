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Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2

Премьер-лига

Это был неплохой матч

Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В последнее время градус Классического украинского дерби понизился – это следствие общих процессов, которые происходят в украинском футболе. Вот и этой матч в рамках 26-го тура текущей УПЛ проходил без острой турнирной интриги.

Но, несмотря на то, этот матч подарил зрителям эмоции. Были красивые голы, была интрига, была драма. Все, что нужно болельщикам.

На матче побывала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Ее фотоработы – в фотогалерее.

Фотогалерея

Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 1Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 2Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 3Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 4Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 5Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 6Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 7Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 8Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 9Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 10Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 1Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 2Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 6Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 7Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 8Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 5Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 4Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 9Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 10Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 1Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 2Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 3Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 3Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 4Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 5Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 6Огненное Классическое. 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ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 9Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 10Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 1Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 2Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 3Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 4Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 5Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 6Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 7Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 8Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 9Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 10Огненное Классическое. ФОТОрепортаж с матча Шахтер - Динамо 2:2 - фото 1Огненное Классическое. 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