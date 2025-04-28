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Может они футболками поменялись? Известный украинский тренер прокомментировал матч между Шахтером и Динамо

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Может они футболками поменялись? Известный украинский тренер прокомментировал матч между Шахтером и Динамо

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Новина українською

Известный украинский тренер прокомментировал матч между "Шахтером" и "Динамо".

Олег Федорчук заявил, что "Шахтер" имеет много проблем по игре и не заслуживает чемпионства.

"Эта игра - это яркая демонстрация того, в каком состоянии сейчас находятся оба гранда отечественного футбола. Думаю, что второй тайм окончательно дал понять, что "Шахтер" не заслуживает чемпионства в текущем сезоне. Вообще нынешняя игра дончан имеет кучу проблем: недостатки в обороне, низкая интенсивность, функциональное состояние игроков", - сказал тренер.

Федорчук оценил второй тайм в исполнении "Динамо" и похвалил Шовковского.

"Второй тайм продемонстрировал, что Шовковский очень перспективный тренер. Он очень грамотно подвел команду к этому противостоянию.

Я отметил, что Динамо во втором тайме играло так, как обычно играет Шахтер. У меня на мгновение мысль в голове промелькнула: "Может они футболками поменялись?" Во втором тайме у Динамо 72% владения мячом, куча моментов - это нонсенс! Шахтер, который всегда исповедовал фламандско-испанский стиль игры, всю вторую половину сидит на своей половине поля. В то же время Динамо, которое всегда играло в рациональный футбол, выдает такую феерию в атаке!

В общем второй тайм от Динамо - это лучшая игра в их исполнении, которую я видел за последние три года минимум. Даже при Луческу динамовцы так ярко не выглядели", - отметил специалист.

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Напомним, что "Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью 2:2. "Динамо" лидирует в чемпионате с 64-мя балами, "Шахтёр" - третий с 54-мя очками.

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Источник:
Український Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
28.04.2025 в 11:57
Кто такой этот Олег Федорчук? Я последние 15 лет вижу что сайты упорно постят его комментарии и интервью, но этот человек никак не начнёт тренировать более-менее серьёзную команду.
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Комментарии 2
alexrico11 (Кривий Ріг)
28.04.2025 в 11:57
Кто такой этот Олег Федорчук? Я последние 15 лет вижу что сайты упорно постят его комментарии и интервью, но этот человек никак не начнёт тренировать более-менее серьёзную команду.
Ответить
0
0
Jemir68 (Lviv)
28.04.2025 в 10:38
Результат для Динамо забезпечили 2 гравці які випадають з "раціональної" манери гри команди (ці бескінечні пасіки назад -Шапаренко,Бражко і інші).Це Дубінчак і Кабаєв -їх гра тільки вперед,прорив оборони,обіграш один в один.Молодці.Так грають в Європі.
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