Это будет справедливый вердикт. Федорчук оценил перспективы Пушича в Шахтере

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы наставника "Шахтёра" Марино Пушича.

По словам специалиста, боснийский тренер в шаге от ухода из донецкого клуба.

"Лично мое ощущение, что Пушич уже сам готов к отставке. Но это будет справедливый вердикт, поскольку Шахтер провалил выступления в еврокубках и чемпионате. Самое главное, что в этой команде не видно перспективы.

В тренерской работе Пушич отстает от Шовковского и Ротаня. Я думаю, что можно назвать еще двух-трех молодых украинских тренеров, которые очень неплохо работают и ничем не уступают, имея очень скромные бюджеты", - заявил Федорчук.