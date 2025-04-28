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Это будет справедливый вердикт. Федорчук оценил перспективы Пушича в Шахтере
Большинство его мнение поддержат
shakhtar.com
Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы наставника "Шахтёра" Марино Пушича.
По словам специалиста, боснийский тренер в шаге от ухода из донецкого клуба.
"Лично мое ощущение, что Пушич уже сам готов к отставке. Но это будет справедливый вердикт, поскольку Шахтер провалил выступления в еврокубках и чемпионате. Самое главное, что в этой команде не видно перспективы.
В тренерской работе Пушич отстает от Шовковского и Ротаня. Я думаю, что можно назвать еще двух-трех молодых украинских тренеров, которые очень неплохо работают и ничем не уступают, имея очень скромные бюджеты", - заявил Федорчук.
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Напомним, что Марино Пушич работает в "Шахтере" с октября 2023 года и провел с клубом 66 матчей.
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