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Полузащитник Шахтера о матче с Динамо: Эта игра описывает весь наш сезон
Футболист поделился впечатлениями от матча
Фото: Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал впечатления от матча против "Динамо".
Игрок сказал, что подобные ситуации с командой происходят не впервые.
"Было два разных тайма. В первом тайме лучше были мы, во втором - они. Сказать откровенно, 2:2 - закономерный результат.
В первом тайме все удавалось, забили два. Во втором психологическая это наша проблема. Это уже не впервые в этом сезоне.
Думаю, если подытожить сезон - очень похожие ситуации, которые повторяются. Эта игра описывает весь наш сезон", - сказал Бондаренко.
Футболист назвал матчи, в которых были похожие ситуации.
"Много где мы пропустили в конце. Такие, как "Рух". "ПСВ", „Верес“, первый матч с „Динамо“. Таких матчей можно насчитать очень много", - заявил Бондаренко.
Полузащитник заявил, что ключевым был психологический момент.
"Не хочется искать какие-то отмазки. Да, с "Полесьем" сыграли 120 минут, но я думаю, это психологический момент. Думали удержим результат - не удержали", - резюмировал игрок.
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Напомним, что матч между "Шахтером" и "Динамо" закончился со счетом 2:2.
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