Полузащитник Шахтера о матче с Динамо: Эта игра описывает весь наш сезон

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал впечатления от матча против "Динамо".

Игрок сказал, что подобные ситуации с командой происходят не впервые.

"Было два разных тайма. В первом тайме лучше были мы, во втором - они. Сказать откровенно, 2:2 - закономерный результат.

В первом тайме все удавалось, забили два. Во втором психологическая это наша проблема. Это уже не впервые в этом сезоне.

Думаю, если подытожить сезон - очень похожие ситуации, которые повторяются. Эта игра описывает весь наш сезон", - сказал Бондаренко.