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Полузащитник Шахтера о матче с Динамо: Эта игра описывает весь наш сезон

Премьер-лига

Футболист поделился впечатлениями от матча

Полузащитник Шахтера о матче с Динамо: Эта игра описывает весь наш сезон

Фото: Шахтар

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал впечатления от матча против "Динамо".

Игрок сказал, что подобные ситуации с командой происходят не впервые.

"Было два разных тайма. В первом тайме лучше были мы, во втором - они. Сказать откровенно, 2:2 - закономерный результат.

В первом тайме все удавалось, забили два. Во втором психологическая это наша проблема. Это уже не впервые в этом сезоне.

Думаю, если подытожить сезон - очень похожие ситуации, которые повторяются. Эта игра описывает весь наш сезон", - сказал Бондаренко.

Футболист назвал матчи, в которых были похожие ситуации.

"Много где мы пропустили в конце. Такие, как "Рух". "ПСВ", „Верес“, первый матч с „Динамо“. Таких матчей можно насчитать очень много", - заявил Бондаренко.

Полузащитник заявил, что ключевым был психологический момент.

"Не хочется искать какие-то отмазки. Да, с "Полесьем" сыграли 120 минут, но я думаю, это психологический момент. Думали удержим результат - не удержали", - резюмировал игрок.

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Напомним, что матч между "Шахтером" и "Динамо" закончился со счетом 2:2.

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Артем Бондаренко
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Владислав Прийменко
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