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Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник

Премьер-лига

Но состоится ли обмен?

Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник

Карпати

Новина українською

"Карпаты" планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ.

Игорь Бурбас рассказал, что "львы" хотят расстаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей, поскольку он не вписывается в тактические планы тренера "Карпат" Владислава Лупашко.

Львовский клуб готов обменять игрока на одного из двух легионеров. Первый кандидат - вингер "Александрии" Безерра. За него клуб хочет выручить не менее 3 миллионов евро. Второй в списке - Мухарем Яшари из "ЛНЗ".

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В этом сезоне Илья Квасница сыграл 18 минут за "Карпаты" в четырех матчах и отметился голевой передачей. TransferMarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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Карпаты (Львов) Илья Квасница
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Владислав Прийменко
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