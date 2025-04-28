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Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник
Но состоится ли обмен?
Карпати
"Карпаты" планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ.
Игорь Бурбас рассказал, что "львы" хотят расстаться с 22-летним вингером молодежной сборной Украины Ильей Квасницей, поскольку он не вписывается в тактические планы тренера "Карпат" Владислава Лупашко.
Львовский клуб готов обменять игрока на одного из двух легионеров. Первый кандидат - вингер "Александрии" Безерра. За него клуб хочет выручить не менее 3 миллионов евро. Второй в списке - Мухарем Яшари из "ЛНЗ".
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В этом сезоне Илья Квасница сыграл 18 минут за "Карпаты" в четырех матчах и отметился голевой передачей. TransferMarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
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