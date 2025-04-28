Полузащитник Зари прокомментировал победу над Левым берегом и озвучил цель команды до конца сезона

Арендованный у "Динамо" полузащитник "Зари" Александр Яцык прокомментировал победу над "Левым берегом" (2:1).

"Думаю, что результат матча закономерен. Если бы при счете 2:0 мы сразу не пропустили бы в ответ, все было бы спокойнее для нас, а так были нервы в конце матча. Видимо, мы успокоились рано. Такое с нами происходит не впервые. Нужно что-то с этим делать. Мы немного расслабляемся, пропускаем один гол и дальше уже можно не собраться. В моменте с моим голом для меня все сделал Филипп Будковский. Я пробросил себе мяч вперед и вторым касанием забил гол. Сейчас нам нужно выигрывать все матчи на финише чемпионата Украины. Руки никто не опускает".