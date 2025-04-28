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Спортивный директор Шахтера отреагировал на вероятный трансфер звездного полузащитника в итальянский гранд
Сказал свою позицию
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "Шахтера" отреагировал на вероятный трансфер звездного полузащитника в итальянский гранд.
Дарио Срна заявил, что предложение от "Ювентуса" возможно есть, но данным вопросом занимается генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"Не буду комментировать, поскольку у нас этим занимается Сергей Палкин. Но предложение, насколько я понимаю, есть. Президент будет принимать решение", - сказал Срна.
Напомним, что в субботу стало известно об интересе "Ювентуса" к Судакову. Туринский клуб готов заплатить за игрока 30 - 40 млн евро.
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В этом сезоне Георгий Судаков сыграл 35 матчей во всех турнирах за "Шахтер", в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
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