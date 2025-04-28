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Генеральный директор Кривбасса рассказал о ситуации с двумя легионерами клуба, которые сбежали из команды
Рассказал как есть
Фото: УПЛ ТБ
Генеральный директор "Кривбасса" рассказал о ситуации с двумя легионерами клуба, которые сбежали в апреле.
Владимир Баенко сообщил, что венесуэльский вингер Глейкер Мендоса вернулся. Руководство на связи с игроками.
"Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело приняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, пытаемся найти правильный подход к ним.
Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны у них есть контракты. По ним они не имеют никакой возможности покинуть "ФК Кривбасс"", — сказал генеральный директор клуба.
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Напомним, что 16 апреля стало известно об уходе двух легионеров "Кривбасса" - Маттео Аморозо и Глейкера Мендосы.
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