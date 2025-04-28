Генеральный директор Кривбасса рассказал о ситуации с двумя легионерами клуба, которые сбежали из команды

Генеральный директор "Кривбасса" рассказал о ситуации с двумя легионерами клуба, которые сбежали в апреле.

Владимир Баенко сообщил, что венесуэльский вингер Глейкер Мендоса вернулся. Руководство на связи с игроками.

"Мендоса вернулся. Ребята очень тяжело приняли этот террористический акт недофедерации, но мы общаемся с ребятами, пытаемся найти правильный подход к ним.

Могу сказать одно: с точки зрения юридической стороны у них есть контракты. По ним они не имеют никакой возможности покинуть "ФК Кривбасс"", — сказал генеральный директор клуба.