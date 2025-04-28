Дарио Срна о матче против Динамо: Они в этом году заслужили выиграть чемпионство

Экс-капитан "Шахтёра", а ныне спортивный директор клуба, Дарио Срна прокомментировал матч против "Динамо".

По словам функционера, ничья – заслуженный результат.

"Первый тайм был хорошим, была хорошая игра, а потом - спад, серьезный спад. Поэтому сегодня "Шахтер" заслужил выиграть первый тайм, а второй - "Динамо". Поздравляю их с ничьей, это было заслуженно. В первом тайме была наша игра, забили два мяча. Второй тайм - вообще не наша игра", - сказал спортивный директор.

Дарио Срна считает, что киевский клуб заслужил стать чемпионом УПЛ.

""Динамо" в этом году заслужило выиграть чемпионство. Я не могу поздравлять их заранее, но когда киевляне станут чемпионами - я их поздравлю. Они заслужили, они проводят весь сезон без единого поражения (в УПЛ - прим.), одни из лучших в Европе по этому показателю. Это нужно уважать. Мы должны сделать выводы и двигаться дальше", - заявил Срна.

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Матч "Шахтёра" и "Динамо" закончился со счётом 2:2. Киевский клуб лидирует в турнирной таблице с 64-мя баллами, "Шахтёр" - третий с 54-мя баллами.