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Дарио Срна о матче против Динамо: Они в этом году заслужили выиграть чемпионство
Экс-капитан Шахтёра прокомментировал матч
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-капитан "Шахтёра", а ныне спортивный директор клуба, Дарио Срна прокомментировал матч против "Динамо".
По словам функционера, ничья – заслуженный результат.
"Первый тайм был хорошим, была хорошая игра, а потом - спад, серьезный спад. Поэтому сегодня "Шахтер" заслужил выиграть первый тайм, а второй - "Динамо". Поздравляю их с ничьей, это было заслуженно.
В первом тайме была наша игра, забили два мяча. Второй тайм - вообще не наша игра", - сказал спортивный директор.
Дарио Срна считает, что киевский клуб заслужил стать чемпионом УПЛ.
""Динамо" в этом году заслужило выиграть чемпионство. Я не могу поздравлять их заранее, но когда киевляне станут чемпионами - я их поздравлю.
Они заслужили, они проводят весь сезон без единого поражения (в УПЛ - прим.), одни из лучших в Европе по этому показателю. Это нужно уважать.
Мы должны сделать выводы и двигаться дальше", - заявил Срна.
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Матч "Шахтёра" и "Динамо" закончился со счётом 2:2. Киевский клуб лидирует в турнирной таблице с 64-мя баллами, "Шахтёр" - третий с 54-мя баллами.
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