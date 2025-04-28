Генеральный директор "Кривбасса" рассказал подробности пожара на клубной базе.

По словам Владимира Баенко, произошло электрическое возгорание и горел второй этаж здания.

"Это был несчастный случай, но, то как подают (улыбается). Вчера утром я был в Кривом Роге, посмотрел последствия. Да, произошел несчастный случай, было электрическое возгорание. Горело административное здание, второй этаж. Частично пострадала раздевалка первой команды, где они готовятся к игре. Это случайность, это ненаправленный или спланированный какой-то теракт. Сейчас мы считаем убытки и потом будем реконструировать, что было", - заявил гендиректор клуба.

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что из его источников известно о сгорании денег, которые были выделены на премиальные первой команды и зарплаты работников клуба. Гендиректор ответил смеясь.

"Нет, это не так. Это люди уже додумали, уже говорят. Да, средства действительно сгорели. Мы понесли убытки, не все так плохо, как кажется. Внутреннее дело клуба, что там пострадало. Но я опровержу - там не было премиальных. Ребята волнуются. Они рвались тушить пожар, мы подумали, что там все это спрятано", - весело ответил Баенко.

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Напомним, что 23 апреля произошел пожар на тренировочной базе "Кривбасса". Из-за этого игроки прервали тренировку. Спасатели ликвидировали возгорание.