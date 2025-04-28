Леоненко о матче украинского классико: у Динамо вообще шансов никаких не должно было быть

Футбольный эксперт Виктор Леоненко проанализировал матч украинского классико "Шахтер - Динамо".

По его словам, от игры выиграли болельщики, потому что получился замечательный матч.

"Каждая команда сыграла по-хорошему и отвратительному тайму. Для болельщиков, думаю, получилась замечательная игра. Второй тайм Динамо сыграло по-чемпионски. Загнали Шахтер в штрафную и не отпускали. Там не 2:2 должно было быть, а 6:2. Штанга, Ванат не попал с четырех метров, а то и с трех. Для меня Динамо выиграло этот матч, если исходить от второго тайма", - сказал Леоненко.

Эксперт считает, что "Динамо" вообще не должно было набирать баллов. Но вышел другой "Шахтер".

"Я не люблю предполагать, но у Динамо вообще шансов никаких не должно было быть. Однако после перерыва на поле вышли совсем другие команды. Шахтер я вообще не узнал! Что Пушич там тренирует?! Игроки "горняков" не знают куда бежать и что делать. С первой минуты второго тайма Динамо заиграло, как чемпион Украины. Такое ощущение, что Шахтер вдевятером играл.

Шовковскому можно было и напихать своим игрокам, потому что нельзя так играть первый тайм, а во втором - не реализовывать кучу моментов. По тайму у нас и сборная играет, не забывайте. Радует только то, что второй тайм Динамо действительно сыграло по-чемпионски", - сказал Леоненко.