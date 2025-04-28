Генеральный директор "Кривбасса" рассказал о ситуации с контрактом африканского нападающего клуба.

Владимир Баенко рассказал, что только у Даниэля Сосо заканчивается контракт с клубом в конце сезона.

"По легионерам у нас заканчивается контракт только с Дани Сосой. Я разговариваю с его агентами, относительно предложений. Но у него есть лучшие предложения. Вы знаете, наш клуб не будет повышать свои финансовые возможности.

Мы приняли стратегию: пока мы не можем зарабатывать деньги - трудно делать большие зарплаты с недоходной части.

Все решения будем принимать по завершении чемпионата. Мы даем возможность футболистам, если у них есть лучшее предложение за "Кривбасс" - они же могут подписать предварительные контракты с клубом", - заявил гендиректор криворожского клуба.