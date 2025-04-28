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"Посмотрим, где мы окажемся". Вратарь Зари сосредоточен на удачном завершении сезона

Премьер-лига

А также назвал главную цель команды

"Посмотрим, где мы окажемся". Вратарь Зари сосредоточен на удачном завершении сезона

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь "Зари" Александр Сапутин поделился мыслями после победы над "Левым берегом" (2:1).

"Матч шел под нашим контролем. Думаю, что нам удалось создать много моментов у ворот соперника. Мы прессинговали их и старались играть агрессивно. Пропущенный гол во втором тайме повлиял на нас, добавились нервы. Слава Богу, что мы смогли выдержать натиск противника и победить.

Нам надо побеждать. Перед нами стоит задача побеждать в каждой игре. В конце сезона увидим, где мы окажемся. Мы все счастливы, все поздравили друг друга с победой. Мы счастливы, что одержали победу".

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Напомним, что сейчас "Заря" находится на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ, набрав 35 очков после 25 туров.

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Заря (Луганск) Александр Сапутин
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Андрей Журба
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