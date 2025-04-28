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Заховайло - после Классического: Интересно, как Динамо будет играть в квалификации Лиги чемпионов

Премьер-лига

Ожидал большего от "бело-синих"

Заховайло - после Классического: Интересно, как Динамо будет играть в квалификации Лиги чемпионов

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло проанализировал ничейный матч 26-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" (2:2).

"Два разных тайма. Все, что надо было увидеть, специалисты увидели.

Я не знаю, сколько можно ошибаться центральным защитникам. Когда уже этому придёт конец Вытащили практически проигранный матч. Отскочили.

Надо поблагодарить игроков "Динамо" за второй тайм. Проявили характер и желание не проиграть.

В первом тайме, и с этим мало кто не согласится, "Шахтёр" полностью доминировал. Для Рината Леонидовича война не мешает усиливать команду качественными бразильцами. К "горнякам" почему-то иностранцы едут с удовольствием. Вот только у "Динамо" спала цепь на велосипеде - крутим педали на одном месте.

Интересно, как "Динамо" будет играть в квалификации Лиги чемпионов. Как сегодня в первом тайме?

Не проиграли, и на этом спасибо", — написал Заховайло на своей странице в Facebook.

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Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Вячеслав Заховайло
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Опубликовал: Александр Бураков
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