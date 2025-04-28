Слишком много парадоксов, или Где интрига, где?  Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ

Стоит напомнить, что это не альтернатива классическим обзорам тура, и не их авторская версия - это принципиально иной взгляд на футбол под совершенно иным углом зрения. Автор смотрит все матчи УПЛ без купюр и обращает внимание на то, что считает важным именно для зрителя. Опираясь на цифры, высчитанные им же лично.

И в этом смысле прошедший тур меня удивил. Потому что эти цифры заставили выделить те матчи, те команды, или тех игроков, которые не только большинству из вас, но и мне не показались бы достойными первостепенного внимания. Но цифры - упрямая вещь. Поэтому, на мой взгляд, имя этому туру - Парадокс.

В глаза бросается то, что половина игр завершилась вничью.

Шахтер - Динамо 2:2

Ингулец - Александрия 0:1

Колос - Полесье 1:1

Оболонь - Карпаты 2:2

ЛНЗ - Кривбасс 0:0

Ворскла - Верес 3:0

Заря - Левый Берег 2:1

Черноморец - Рух 1:2

Зрелищность. Назову тур зачетным - половина поединков смотрелась вполне себе весело. Но вот вам и первый парадокс: больше всего опасных моментов у ворот насчитал в матче, тренер победителей которого назвал его неинтересным для зрителей. Ну, он-то имел в виду реализацию своей команды. Это была игра в Одессе.

Извините, но дюжина голевых шансов того стоит. Вторым у меня стал поединок “Оболони” с “Карпатами”. И лишь третьим - Класичне, причем оно разделит это место с полтавским матчем. Ларчик открывается просто: игру грандов старательно и энергично раскручивают.

Да, как для их личных встреч, она действительно стала лучшей за многие годы. Но по элементарному количеству реальных моментов несколько уступила другим парам в туре. И да, здесь говорят не о качестве исполнения, а таки о количестве угроз воротам. О том, как часто повышается пульс болельщика в течение этих полутора часов.

Реже всего это имело место в Черкассах - всего четыре раза. Говорят, виноват сильный ветер. Возможно. И еще, я вас умоляю, не путайте зрелищность с интригой - это вам не это.

Интрига. В заголовке статьи речь идет о турнирной интриге, а тут мы говорим о том, как долго она держала нас в неведении на протяжении конкретного поединка.

Быстрее всего, на самом деле, с нею покончила “Александрия”. После сэйва Кампуша на 36-й минуте у “Ингульца” не было ни единого стоящего шанса уйти от поражения.

Тоже своего рода парадокс: счет минимальный, играть еще до утра, но фактически все решилось рано. Тогда как в половине поединков тура исход определялся в концовке.

Гол Рябова принес победу “Руху” в Одессе на 76-й минуте - это был финиш. Четырьмя минутами позже промах Сарапия стал последней возможностью добыть победу для “Полесья” в Ковалевке. На 90-й минуте Невес спас “Карпаты” от поражения на Оболони. А гол Кабаева выручил “Динамо” уже перед самым финальным свистком.

Логика. По моим подсчетам, наиболее закономерен счет 1:1 в Ковалевке, что чисто визуально тоже выглядит несколько парадоксальным. Однако по реально голевым шансам “Полесье” превзошло “Колос” не существенно, и на второй свой мяч (по схеме “три момента - гол”) все же не “наиграло”.

А вот вам целая россыпь парадоксов: сразу три ничейных результата, о которых эксперты нам дружным хором вещают, что они справедливы, решительно опровергают цифры. Считаю (ибо подсчитывал во время игры), что победы заслуживали и ЛНЗ, и тем более “Карпаты”, а “Динамо” - так даже и в два мяча.

Особенно умиляет мантра о том, что первый тайм во Львове был за одной командой, а второй - за другой. Когда первая реализовала оба своих шанса, а вторая - два из шести-семи. Вы хотите поговорить о реализации? Тогда это не сюда.

Судейство. Тишь, гладь и божья благодать в угодьях Фемиды.

А поговорить? Ну, тогда поговорим о том, как комментаторы вводят народ в заблуждение. На 34-й минуте матча “Оболонь” - “Карпаты”, при счете 1:1, был назначен пенальти в ворота хозяев поля за фол Бычека против Чачуа. Реализован он не был, что не помешало голосу за кадром подвергать его сомнениям и дальше.

Повод: якобы фоливший сначала сыграл в мяч. Так и хочется спросить: как давно пан Бебех перестал следить за изменениями в футбольном арбитраже?

Реакция моего консультанта Юстаса (без редактирования): “Уже пурга. Люди играли в мяч, потом в ногу, и получали красные. А тут и говорить не о чем. Наступил на ногу. Кстати, игры вначале в мяч не увидел”.

Хотелось бы посоветовать этому и некоторым другим комментаторам УПЛ-ТВ, в последнее время скатывающимся к уровню “Мегого”, сосредоточиться на собственных обязанностях. А то уже становится нормой не называть авторов ассистов. “Какой шикарный пас!!!” А ЧЕЙ? Про угловые я вообще молчу.

Поэтому прежде, чем выискивать соринки в чужих глазах, не мешало бы извлечь бревно из своего. Ну, и немного отсебятины о судействе. Я про страстные объятия в которые Грам заключил в штрафной Попова. Куда катится этот мир? Таких пенальти можно ставить по десять за игру? Да хоть по сорок - ведь это уже не футбол.

Везение. “Полесье” в Ковалевке от поражения на 62-й минуте после удара Цурикова спасла стойка ворот. Промах Полегенько с пенальти на 34-й, при 1:1, стал сущей манной с неба для “Оболони” - иначе отыгрываться пришлось бы ей. И, наверное, если бы не штанга Кабаева на 69-й, “Динамо” могло бы и выиграть у “Шахтера”.

Здесь парадокс в том, что самым везучим в туре стал крупно проигравший в Полтаве “Верес”. Уж вы меня извините, но три перекладины кряду за тринадцать минут (один Скляр туда влупил дважды) - как это еще назвать и оценить???

Личности. Как по мне, самой яркой фигурой тура назвал бы Ндукве - четыре участия в ключевых эпизодах игры, в том числе и два гола “Ворсклы”. Вторым будет Климчук из “Руха”: 4 (1), третьим - Чачуа из “Карпат”: 4 (0). Больше на этом уровне не засветился никто.

Достаточно запомнились Антюх (“Заря”), Ванат и Дубинчак (“Динамо”), Рябов (“Рух”) - по три участия, включая один гол.

Самые эффективные: Яцык (“Заря”), Мякушко (“Ворскла”) и Эгиналду (“Шахтер”) - по два участия в голах из двух возможных.

Вратари особо часто не радовали. Полтавчанина Исенко выделю лишь за то, что к трем зачетным сэйвам он присовокупил и голевую передачу. Тоже своеобразный парадокс.

Симпатии. Мой фаворит тура - “Рух” с почти десятком созданных опасных моментов у ворот. Следом идут в ногу “Александрия”, “Динамо” и “Карпаты”. Нельзя не включить в этот список и “Ворсклу”.

Разочарование тура - “Кривбасс”: единственный голевой шанс в середине первого тайма. И получите последний парадокс: в тройку худших, после “Ингульца”, войдет и “Шахтер”. У обоих всего по две реально голевые возможности. Разница в том, что команда Пушича обе использовала и не проиграла.

Но два момента для “Шахтера”, один из которых - пенальти, и последний - на 20-й минуте… Перефразируя старый мультик: позор двоечнику Пушичу!

Таблица. Для того чтобы отыскать в ней интригу за четыре тура до финиша, придется поднатужиться.

В то, что “Александрии” по силам обойти “Динамо”, верится слабо.

Как ни парадоксально, но еще меньше шансов на второе место теперь у “Шахтера”.

Борьба за последнюю путевку в Европу между тремя клубами как бы ведется, но что это за борьба? Ни один из них в туре выиграть не сумел, да и в принципе все тормозят неслабо. Поневоле вспомнишь “бронзу” “Черноморца” почти двадцатилетней давности, когда все конкуренты словно бы уступали дорогу к ней друг другу.

И как потом смотрелась третья команда Украины в той Европе… А сейчас - нестабильное “Полесье”, сырые “Карпаты”, регрессирующий “Кривбасс”...

“Черноморец” врач уже отправил в перволиговый “морг”. Лично меня не убеждает и “Ингулец”, хотя посмотрим.

Что у нас остается - борьба за то, чтобы избежать переходные плей-офф? Ну, мабуть. Хотя и тут она по-хорошему должна вестись между тремя клубами за одну вакансию. Бо если в “зоне риска” финиширует ЛНЗ, Григорчуку останется “застрелиться”. Шутка, разумеется, но такой фокус был бы покруче прошлогоднего “Металлиста 1925”.

Анонсы. В центр внимания напрашивается дуэль “Александрии” и “Полесья”. Ротань очевидно для всех успешнее Ашура, и все же. По потенциалу житомиряне вполне способны обыграть “выскочек”, опять же нестабильность имеет два полюса.

“Левый Берег” - “Карпаты”. Обоим есть за что бороться и нельзя терять очки. Команда Лупашко куда как веселее, но подопечные Первака заточены портить кровь как раз таким весельчакам.

Чисто интуитивно добавил бы сюда и поединок “Колоса” с “Ворсклой”. Даже не столько из турнирных соображений, сколько из симпатичной игры, которую в масштабах УПЛ можно ожидать от команд Костышина и Максимова.

А пока отдохнем глазом на полуфиналах Лиги чемпионов…