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Героический защитник острова Змеиный выполнил символический удар в матче между Шахтером и Динамо
Автор легендарной фразы, ставшей крылатым выражением
Фото - ФК Шахтар Донецьк
Героический защитник острова Змеиный выполнил символический удар в матче 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".
Честь открыть юбилейную 200-ю встречу в истории Классического украинского противостояния получил Роман Грибов, который является автором легендарной фразы, что в первые дни полномасштабного вторжения России сплотила миллионы украинцев и стала вечным символом нашей борьбы, достоинства и несокрушимой силы.
В соцсетях "горняки" поблагодарили Романа Грибова и всех непокоренных героев за мужество и их отвагу.
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Напомним, что этот поединок, который проходил на "Арене Львов", закончился результативной ничьей со счетом 2:2.
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