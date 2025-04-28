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Героический защитник острова Змеиный выполнил символический удар в матче между Шахтером и Динамо

Премьер-лига
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Автор легендарной фразы, ставшей крылатым выражением

Героический защитник острова Змеиный выполнил символический удар в матче между Шахтером и Динамо

Фото - ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Героический защитник острова Змеиный выполнил символический удар в матче 26-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

Честь открыть юбилейную 200-ю встречу в истории Классического украинского противостояния получил Роман Грибов, который является автором легендарной фразы, что в первые дни полномасштабного вторжения России сплотила миллионы украинцев и стала вечным символом нашей борьбы, достоинства и несокрушимой силы.

В соцсетях "горняки" поблагодарили Романа Грибова и всех непокоренных героев за мужество и их отвагу.

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Напомним, что этот поединок, который проходил на "Арене Львов", закончился результативной ничьей со счетом 2:2.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Андрей Журба

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