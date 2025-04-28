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Гендиректор Кривбасса рассказал, продлит ли контракт клуб с главным тренером
Есть некоторые обязанности
Фото: ФК Кривбас
Гендиректор "Кривбасса" рассказал, продлит ли контракт клуб с главным тренером
Владимир Баенко сказал, что криворожский клуб ведет переговоры с Юрием Вернидубом и надо немного подождать.
"Между президентом и Юрием Николаевичем состоялся настоящий мужской разговор. Они договорились на так же, как они договаривались с самого начала, так же они продолжают эти переговоры.
Есть некоторые обязанности перед нами, есть некоторые обязанности перед тренером. Никаких проблем с продлением контракта нет. Никто не говорит, что не хочет.
Но хочу сказать другое - то, что они договорились - хорошо. Но каждый человек имеет право выбора и имеет право сказать. Что устраивает, что не устраивает. Я бы дождался конца чемпионата.
Если президент говорил с главным тренером и они о чем-то договорились - это два уважаемых человека, которые за свои слова отвечают и я думаю надо немного подождать", - сказал гендиректор.
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Юрий Вернидуб тренирует "Кривбасс" с июня 2022 года.
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