Представитель "Кривбасса" объяснил, почему не продали нападающего, у которого оставалось полгода по контракту.

Гендиректор клуба Владимир Баенко рассказал клубную стратегию и объяснил решение оставить Сосу в клубе.

"Президент поставил задачу - если есть цена, которая устраивает его при продаже - он продает. Приведу пример за Принса Аду и Дани Сосу. Цена за Принса нас устроила - его продали. Цена за Сосу не устроила, потому что то, что он даст клубу гораздо больше, чем мы получим средства.

Это было в последний день трансферного окна. У нас остался один форвард и молодой Владимир Мулык. У нас не было времени его заменить, поэтому приняли решение не продавать Дани и уже летом выходить на трансферный рынок и искать форварда", - сказал Баенко.