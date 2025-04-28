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Представитель Кривбасса объяснил, почему не продали нападающего, у которого оставалось полгода по контракту
Стратегия
ФК Кривбас
Представитель "Кривбасса" объяснил, почему не продали нападающего, у которого оставалось полгода по контракту.
Гендиректор клуба Владимир Баенко рассказал клубную стратегию и объяснил решение оставить Сосу в клубе.
"Президент поставил задачу - если есть цена, которая устраивает его при продаже - он продает. Приведу пример за Принса Аду и Дани Сосу. Цена за Принса нас устроила - его продали. Цена за Сосу не устроила, потому что то, что он даст клубу гораздо больше, чем мы получим средства.
Это было в последний день трансферного окна. У нас остался один форвард и молодой Владимир Мулык. У нас не было времени его заменить, поэтому приняли решение не продавать Дани и уже летом выходить на трансферный рынок и искать форварда", - сказал Баенко.
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Напомним, что в этом сезоне Соса сыграл в 28-ми матчах "Кривбасса", в которых забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.
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