"Могли забивать еще, однако..." Украинский тренер рассказал об особенностях матча Шахтер - Динамо и не только

В 26-м туре УПЛ было сразу два дерби. В первый игровой день его открывала встреча двух представителей Кировоградской области — "Ингульца" и "Александрии", а вчера его закрывал поединок "Шахтер" - "Динамо". О них и всех других матчах в интервью корреспонденту UA-Футбол рассказал экснаставник коваливского "Колоса" Ярослав Вишняк.

- Максимальное внимание в отчетном туре было приковано к центральному матчу — "Шахтер" - "Динамо". Согласны с мнением, что ничья 2:2 — вполне закономерный результат этого противостояния?

- Согласен. Начало игры было за "Шахтером". Он повел в счете, достиг комфортного преимущества в два мяча и в течение первого тайма контролировал ход игры. А во второй половине матча хочется отметить характер "Динамо" и его желание не уступить сопернику. Динамовцы сумели переломить ход встречи, забив два мяча в ответ. И могли еще забивать, однако в завершающей стадии не хватало точности. Киевская команда подарила интересный и яркий поединок. Игра понравилась, и если оценивать в целом, то ничья - закономерный результат. Каждая из команд отыграла хороший отрезок времени.

- "Александрия" продолжает приятно радовать своих поклонников стабильными результатами. Очередная победа над "Ингульцом" была ожидаемой?

- Конечно. Учитывая результаты и качество игры александрийцев, именно они считались фаворитами в этом матче. Они достигли максимального результата на классе. Но вместе с тем можно сказать, что это типичная, фирменная победа "Александрии". В целом александрийская команда достаточно надежно сыграла в защите, найдя свой шанс в атаке. У игроков атакующего звена есть мастерство, которое позволило довести созданный момент до гола. Как и довести сам матч до победного конца. Это и есть тот класс, сбалансированность состава и тренерская работа. Все это мы видим уже не первый тур. Заслуженная победа "Александрии".

- Интересная дуэль состоялась в Черкассах, где сошлись команды двух бывших одноклубников — ЛНЗ Романа Григорчука и "Кривбасс" Юрия Вернидуба. Насколько можно говорить о зрелищной ничьей 0:0?

- Было видно, что обе команды хотели победить и стремились к победе. Конечно, играли с оглядкой на свои тылы и не раскрывая игру. При этом моментов соперники создали достаточно для того, чтобы не было "сухой" ничьей. Но матч завершился именно так. На мой взгляд, ничья — закономерный результат. Однако на забитые мячи, по моему мнению, команды все же наиграли.

- Ничья была зафиксирована и во встрече команд, каждой из которых очки нужны для решения различных турнирных задач: "Оболони" — для избежания попадания в зону переходных игр, а "Карпатам" для получения права играть в Лиге конференций. Кто в этой игре был ближе к победе?

- Если отбросили эмоции, то справедливым результатом, пожалуй, была бы ничья. Но несмотря на то, что в конце встречи "Оболонь" забила второй мяч и повела в счете 2:1, казалось, что она ближе к победе. Но следует отдать должное и "Карпатам". Они боролись до конца и сумели сравнять счет. Но повторюсь: все же считаю, что киевская команда была ближе к победе, чем гости из Львова. Вот только немного "пивовары" не дотерпели.

- Мирное соглашение было и в поединке "Колос" — "Полесье". Результат по игре?

- Думаю, да. Можно отметить, что "Полесье" с самого начала игры владело инициативой и создавало больше остроты у ворот "Колоса". Но коваливцы во втором тайме перевернули игру и уже именно они контролировали ход событий на поле. "Колос" забил мяч, зажал соперника в концовке матча и имел еще моменты для того, чтобы отличиться. Однако были они и у житомирской команды. Поэтому если брать по совокупности созданных моментов, то это тоже была ничейная игра.

- Дебютант элиты, "Левый берег", не смог устоять перед "Зарей", которая имеет один из сильнейших составов среди команд Премьер-лиги, и уступил с минимальным счетом. Могла ли команда Виталия Первака рассчитывать хотя бы на ничью в этом матче?

- Конечно же, могла. Однако, на мой взгляд, "Левому берегу" не удалось проявить в полной мере все то, на что команда способна и за счет чего она ранее получала зачетные баллы в Премьер-лиге. Где-то сыграли ненадежно в обороне, пропустили мячи, да и могли пропускать еще. Был момент у Сухоручко, но он не сумел его реализовать. Ненадежно играя в обороне, пропуская мячи и не используя голевые возможности сложно на что-то претендовать. Поэтому как по мне, победа "Зари", которая на протяжении матча выглядела лучше, чем "Левый берег", является вполне заслуженной.

- После четырех подряд поражений на своем поле "Ворскла" наконец спохватилась, одержав в Полтаве крупную победу над "Вересом" — 3:0. Какое объяснение нашли бы этому перевоплощению полтавчан?

- По моему личному мнению, в предыдущих матчах "Ворскла" не всегда заслуживала поражения или ничейного результата. Были игры, в которых полтавчане хорошо выглядели и создавали у ворот соперника много моментов, которые не смогли реализовать. В матче же с "Вересом" все для хозяев поля сошлось так, как надо. Они сыграли надежно в защите плюс реализовали созданные возможности. Можно отметить, что "Полесье" с самого начала игры владело инициативой и создавало больше остроты у ворот "Колоса". Но коваливцы во втором тайме перевернули игру и уже именно они контролировали ход событий на поле.

- Как думаете, почему "Черноморец" с большим количеством квалифицированных игроков никак не может выбраться из опасной зоны, уступив в очередной домашней игре "Руху"?

- Если брать этот матч, то бросались в глаза "вертикальная" игра "Руха" и открывания за спины львовян. Это ставило в тупиковое положение защитников "Черноморца". Играя настолько ненадежно в обороне и так легко пропуская мячи, "морякам" сложно на что-то рассчитывать. "Руху" удавалось лучше создавать моменты и их реализовывать. Если же оценивать ситуацию с "Черноморцем" в целом, то не находясь внутри клуба, мне сложно сказать, почему все так происходит и чего именно одесситам не хватает. Думаю, причиной падения "Черноморца" является не один, а несколько факторов. Но об этом лучше расскажут тренеры или руководители клуба.