Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить на посту рулевого " Шахтера " Марино Пушича.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По словам источника, об этом варианте серьезно раздумывает владелец Ринат Ахметов. Ранее президент донецкого клуба полагался исключительно на тренеров-легионеров, но сейчас, в счете успешных выступлений "Александрии" в этом сезоне, готов изменить этим традициям и пригласить Ротаня.

Реакция самого Руслана Петровича на такое предложение, если оно будет, пока что неизвестно, однако как известно, его контракт с "Александрией" завершается по окончанию сезона, и разговоров о пролонгации отношений пока не было.

Напомним, что "Александрия" сейчас в чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Динамо" на 4 очка и опережая "Шахтер" на 6 баллов.