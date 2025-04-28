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Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца
Главный претендент, коннчно же - Руслан Ротань
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить на посту рулевого "
Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
По словам источника, об этом варианте серьезно раздумывает владелец Ринат Ахметов. Ранее президент донецкого клуба полагался исключительно на тренеров-легионеров, но сейчас, в счете успешных выступлений "Александрии" в этом сезоне, готов изменить этим традициям и пригласить Ротаня.
Реакция самого Руслана Петровича на такое предложение, если оно будет, пока что неизвестно, однако как известно, его контракт с "Александрией" завершается по окончанию сезона, и разговоров о пролонгации отношений пока не было.
Напомним, что "Александрия" сейчас в чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Динамо" на 4 очка и опережая "Шахтер" на 6 баллов.
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