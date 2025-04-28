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Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца

Премьер-лига

Главный претендент, коннчно же - Руслан Ротань

Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может сменить на посту рулевого "Шахтера" Марино Пушича.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

По словам источника, об этом варианте серьезно раздумывает владелец Ринат Ахметов. Ранее президент донецкого клуба полагался исключительно на тренеров-легионеров, но сейчас, в счете успешных выступлений "Александрии" в этом сезоне, готов изменить этим традициям и пригласить Ротаня.

Реакция самого Руслана Петровича на такое предложение, если оно будет, пока что неизвестно, однако как известно, его контракт с "Александрией" завершается по окончанию сезона, и разговоров о пролонгации отношений пока не было.

Напомним, что "Александрия" сейчас в чемпионате идет на 2-м месте, отставая от "Динамо" на 4 очка и опережая "Шахтер" на 6 баллов.

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Руслан Ротань Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) ФК Александрия Марино Пушич
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
28.04.2025 в 16:55
Это просто гадание на кофейной гуще. У нас сейчас очень просто строить разные предположения. Никто ни за что не отвечает.
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Комментарии 2
tolina-ystas (Краматорск)
28.04.2025 в 16:55
Это просто гадание на кофейной гуще. У нас сейчас очень просто строить разные предположения. Никто ни за что не отвечает.
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0
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rosa19631@i.ua (Бережани)
28.04.2025 в 16:51
Ротаню погодитись, себе не поважати
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