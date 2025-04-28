Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Лучше выиграть три матча по 1:0, чем одну 3:0
Полтавчане разгромили Верес 3:0
Фото: ФК Ворскла
Главный тренер "
– У нас такое положение, что мы боремся за выживание. Каждая ошибка для нас – на вес золота. Эта победа для нас – маленькое счастье, поэтому поблагодарил ребят, что поверили в себя. Дальше четыре важные игры, и нужно играть, чтобы остаться в Премьер-лиге.
Мы разбирали "Верес". Знали, что умеют играть и забивать голы. Где-то они были индивидуально лучше, но наша игра на контратаках дала результат.
– В этом матче результативность вернулась за предыдущие игры?
– Ну, здесь хотелось бы, чтобы три игры было по 1:0, а здесь 3:0… Отлично. Сейчас будем думать о следующей игре.
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира