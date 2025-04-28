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Максимов: Лучше выиграть три матча по 1:0, чем одну 3:0

Премьер-лига
Обновлено

Полтавчане разгромили Верес 3:0

Максимов: Лучше выиграть три матча по 1:0, чем одну 3:0

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов поделился эмоциями от домашней победы над "Вересом" (3:0) в 26-м туре УПЛ.

– У нас такое положение, что мы боремся за выживание. Каждая ошибка для нас – на вес золота. Эта победа для нас – маленькое счастье, поэтому поблагодарил ребят, что поверили в себя. Дальше четыре важные игры, и нужно играть, чтобы остаться в Премьер-лиге.

Мы разбирали "Верес". Знали, что умеют играть и забивать голы. Где-то они были индивидуально лучше, но наша игра на контратаках дала результат.

– В этом матче результативность вернулась за предыдущие игры?

– Ну, здесь хотелось бы, чтобы три игры было по 1:0, а здесь 3:0… Отлично. Сейчас будем думать о следующей игре.

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Источник:
FC Vorskla
Опубликовал: Михаил Черныш
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