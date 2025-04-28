Впервые с 2019 года. Вратарь Ворсклы отметился уникальным достижением в матче УПЛ

В матче 26-го тура чемпионата Украины против ровенского "Вереса" (3:0) вратарь полтавской "Ворсклы" Павел Исенко отметился голевой передачей, помог своим команде установить окончательный счет в этом поединке.

На 90+3 минуте матча Навин Малыш, выступающий за "Ворсклу" на правах аренды из "Динамо", забил гол с ассиста от Исенко, который впервые с 2019 года отметился таким достижением в УПЛ. Ранее подобное случалось в сезоне 2018/19, когда в матче 28-го тура чемпионата Украины вратарь черниговской "Десны" Евгений Паст ассистировал своему одноклубнику Александру Филиппову, помог "северянам" вырвать волевую победу над "Олимпиком" (2:1).

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Добавим, что сейчас "Ворскла" находится на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе только 24 очка после 26-ти сыгранных туров в чемпионате Украины. Команде Юрия Максимова грозит вылет в Первую лигу.