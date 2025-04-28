Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пихаленок: Во втором тайме могли даже побеждать Шахтер
Итоги украинского классического от хавбека Динамо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок подвел итог
"Где-то, возможно, давил результат, хотя есть отрыв от Шахтера и Александрии. Бывает такое. Не вошли в игру и провалили первый тайм, а во втором исправились и могли даже побеждать.
Конечно, Было бы супер победить "Шахтер" и почти все завершить, но будем готовиться к новому туру. Если брать два тайма, то результат закономерный", – сказал Пихаленок.
Напомним, что Динамо за четыре тура до конца чемпионата опережает Александрию и Шахтер на 4 и 10 пунктов соответственно.
Популярное сейчас
- Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник
- Украина предложила новый способ для взыскания репараций с РФ
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- Динамо избегает поражения от Шахтера в компенсированное время
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира