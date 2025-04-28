Пихаленок: Во втором тайме могли даже побеждать Шахтер

Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2).

"Где-то, возможно, давил результат, хотя есть отрыв от Шахтера и Александрии. Бывает такое. Не вошли в игру и провалили первый тайм, а во втором исправились и могли даже побеждать.

Конечно, Было бы супер победить "Шахтер" и почти все завершить, но будем готовиться к новому туру. Если брать два тайма, то результат закономерный", – сказал Пихаленок.