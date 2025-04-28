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Пихаленок: Во втором тайме могли даже побеждать Шахтер

Премьер-лига

Итоги украинского классического от хавбека Динамо

Пихаленок: Во втором тайме могли даже побеждать Шахтер

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хавбек "Динамо" Александр Пихаленок подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2).

"Где-то, возможно, давил результат, хотя есть отрыв от Шахтера и Александрии. Бывает такое. Не вошли в игру и провалили первый тайм, а во втором исправились и могли даже побеждать.

Конечно, Было бы супер победить "Шахтер" и почти все завершить, но будем готовиться к новому туру. Если брать два тайма, то результат закономерный", – сказал Пихаленок.

Напомним, что Динамо за четыре тура до конца чемпионата опережает Александрию и Шахтер на 4 и 10 пунктов соответственно.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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