Экс-игрок Динамо: Команда уже не первый раз страдает от индивидуальных промахов Михавко и Нещерета

Экс-игрок сборной Украины и " Динамо " Сергей Мизин оценил украинское классическое – матч 26-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (2:2).

– Поскольку интрига держала всех в напряжении до финального свистка, то убежден, что поклонники футбола, которые побывали на стадионе или ограничились телетрансляцией, остались довольны.

Конечно, как бывший динамовец я ​​более придирчиво наблюдал за действиями киевлян и мне не понравилось, что в дебюте им не хватало концентрации. Это и привело к двум пропущенным мячам после досадных ошибок в обороне. Это не может не беспокоить, ведь уже не первый раз команда страдает от индивидуальных промахов Михавка и Нещерета. В конце концов не обходилось и без ошибок при подстраховке.

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– Когда счет стал – 2:0 в пользу "горняков", то не появились ли сомнения, что все для динамовцев закончится плохо?

– Такие мысли возникали, но не верилось, что динамовцы, которые на внутренней арене радовали стабильностью, уверенностью в своих силах, смирятся и не позаботятся об исправлении положения. Тем более что на поле находились Ярмоленко, Попов, Кабаев, которые всегда борются до конца.

Во-вторых, были сомнения, что "горняки" смогут, как говорится, на одном дыхании провести весь матч. Тем не менее по сравнению с киевлянами у них было меньше времени на подготовку к Классическому, к тому же несколько дней назад в кубковом противостоянии с "Полесьем" не обошлось без овертайма.

И когда сразу после перерыва динамовцы добавили в перемещениях, стали активнее в переходной фазе, задействовали забегания на флангах, выяснилось, что номинальные хозяева банально не успевают за ходом событий на поле.

– Все же, спасительный гол Кабаев забил только в компенсированное время, если бы этого не произошло, это было бы несправедливо?

– Конечно, по крайней мере, на ничью динамовцы наиграли. Первый тайм был за "горняками", но после "разбора полетов" во время перерыва киевляне добились перелома, их доминирование сомнений не вызывало, только, к сожалению, с прицелом не все было хорошо. Однако за свою заточенность на атаку, бойцовский нрав были вознаграждены. По-моему, тех четырех очков отрыва от ближайшего преследователя – "Александрии" – должно хватить для возвращения с позиции силы чемпионского титула.

– Кто, по вашему мнению, был лучшим игроком поединка?

– Я бы предпочел Ярмоленко. Да, он ушел с поля без своего гола, но был настоящим лидером, вел за собой партнеров и, убежденный, что именно его присутствие помогло динамовцам завоевать ценное очко.