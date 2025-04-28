Леоненко: Шахтер уже ни за что не борется, так зачем держать Пушича?

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, проанализировал матч украинского классико, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" (2:2).

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– Отсутствие Судакова из-за повреждения сильно отразилось на игре "Шахтера"?

- Я думаю, во втором тайме он бегал бы так же, как и другие игроки "Шахтера", и смотрел за тем, как играет "Динамо". А в первом тайме Судаков не особо нужен был, "Динамо" как раз два подарка сделало. Судаков точно не спас Шахтер, потому что игроки "горняков" не знают, что нужно делать на поле, как и Пушич. Бразильцы только финтиты пытаются.

– Перед игрой вы мне говорили , что лучше подметать во дворе будете, чем матчи УПЛ смотреть. Скажите честно, во время Классического хотелось взять метлу в руки?

– Я листья во дворе уже все убрал. Небольшое уточнение – я его не метлой, а граблями собирал. Первый тайм Классического спокойно можно было пропускать, а во втором – бросать грабли и смотреть на чемпионское "Динамо" и как "Шахтер" играет граблями.

– Как вы думаете, после этой игры Ахметов уволит Пушича или даст ему доработать до конца сезона?

– Я бы на месте Рината Леонидовича давно сделал выводы и выгнал Пушича. "Шахтер" вообще ничего не показал, два мяча только с подачи динамовцев забил! Ни ударов, ни атак! "Шахтер" уже ни за что не борется в чемпионате, так зачем держать Пушича?