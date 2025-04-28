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Супряга назвал Хацкевича самым слабым тренером, с которым он работал
Интересный опрос для Влада Супряги
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Форвард "
– Самый сильный тренер, с которым ты работал?
– Дмитрий Михайленко.
– Самый слабый тренер в твоей карьере?
– Хацкевич.
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– Самый техничный футболист, с которым ты пересекался?
– Виктор Цыганков.
– Самый непростой защитник, против которого приходилось играть?
– Илья Забарный.
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Источник:АкТИвні
Опубликовал: Михаил Черныш
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