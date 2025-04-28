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Супряга назвал Хацкевича самым слабым тренером, с которым он работал

Премьер-лига
Обновлено

Интересный опрос для Влада Супряги

Супряга назвал Хацкевича самым слабым тренером, с которым он работал

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга, который на правах аренды играет за "Зарю", ответил на своеобразный футбольный блиц-опрос.

– Самый сильный тренер, с которым ты работал?

– Дмитрий Михайленко.

– Самый слабый тренер в твоей карьере?

– Хацкевич.

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– Самый техничный футболист, с которым ты пересекался?

– Виктор Цыганков.

– Самый непростой защитник, против которого приходилось играть?

– Илья Забарный.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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