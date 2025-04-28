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Кварцяный - о Судакове: Он хороший футболист, но до серьезного клуба не дотягивает

Премьер-лига

Мнение известного специалиста

Кварцяный - о Судакове: Он хороший футболист, но до серьезного клуба не дотягивает

скриншот с видео ТаТоТаке

Новина українською

Легендарный бывший тренер Виталий Кварцяный поделился мыслями об игре перспективных украинских футболистов.

"Мне нравился в этом сезоне Бражко. Он выглядит очень перспективно в роли опорного полузащитника, который может пробить издали и передачу отдать на нападающего. Судаков — хороший футболист. Но я думаю, что он не дотягивает до серьезного клуба. Я бы ему желал попасть в какой-то клуб, где будет рекламная кампания его возможностей, что его там все хотят. Но сейчас у него не лучшее функциональное состояние, и уверенности ему не хватает. Мне также нравился Зубков в "Шахтере", который перешел в "Трабзонспор". Он мощный, с ударом, он злой. А остальные игроки... Забарный — это первое место среди украинских футболистов", — сказал Кварцяный для ТаТоТаке.

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Напомним, что ранее спортивный директор донецкого "Шахтера" Дарио Срна прокомментировал возможный трансфер Георгия Судакова в итальянский гранд.

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Виталий Кварцяный Шахтер (Донецк) Александр Зубков Георгий Судаков Илья Забарный Владимир Бражко
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
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