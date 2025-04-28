Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Динамо, как это было когда-то, показало яйца
Мнение Артема о Классическом
Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский кратко подвел итог матча 26-го утра УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" 2:2.
Читайте такжеМилевский спрогнозировал счет матча Шахтер – Динамо
"Динамо показало яйца во втором тайме, как это было когда-то", – написал Артем в Телеграме.
Напомним, что по итогам матча "Динамо" сохранило десятиочковое преимущество на "Шахтером" в таблице УПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
andrey B
28.04.2025 в 19:17
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник
- Символично. Динамо может положить конец 25-летней серии Шахтера
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1