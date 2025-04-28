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Милевский: Динамо, как это было когда-то, показало яйца

Премьер-лига
Обновлено

Мнение Артема о Классическом

Милевский: Динамо, как это было когда-то, показало яйца

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Милевский кратко подвел итог матча 26-го утра УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Шахтером" 2:2.

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"Динамо показало яйца во втором тайме, как это было когда-то", – написал Артем в Телеграме.

Напомним, что по итогам матча "Динамо" сохранило десятиочковое преимущество на "Шахтером" в таблице УПЛ.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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andrey B
28.04.2025 в 19:17
посмотреть на ваши яйца не будь в шахтёре пушича
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Комментарии 1
andrey B
28.04.2025 в 19:17
посмотреть на ваши яйца не будь в шахтёре пушича
Ответить
0
0

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