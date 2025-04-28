  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Украинское Классическое получилось похожим на испанское Классико

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Украинское Классическое получилось похожим на испанское Классико

Премьер-лига
Обновлено

Интересное сравненеие

Шаран: Украинское Классическое получилось похожим на испанское Классико

shakhtar.com

Новина українською

Известный украинский тренер Владимир Шаран подвел итог матча 26-го утра УПЛ, в котором "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" 2:2.

Читайте такжеСлишком много парадоксов, или Где интрига, где? Акценты зрителя на играх 26-го тура УПЛ

– Оправдал ли этот матч ожидания болельщиков?

– После испанского Класико, в котором в Кубке страны встречались "Барселона" и "Реал", тоже было довольно напряженно и закончилось с таким же счетом, как и наше, украинское Класико. Это было супер. Да и сценарий в Испании был похожим: в первом тайме "Барселона" полностью переигрывала "Реал", так же как "Шахтер" переигрывал "Динамо". А во втором тайме – как в игре между двумя испанскими грандами, так и в поединке двух лучших команд Украины – все оказалось наоборот. Так что удовольствие от матча есть, тем более что "Динамо" повысило свои шансы на чемпионство. Была интересная игра, и я считаю, что результат закономерен.

Читайте такжеЛеоненко: Шахтер уже ни за что не борется, так зачем держать Пушича?

– Что, на ваш взгляд, мешало динамовцам сыграть в первом тайме так же убедительно, как во втором?

– Честно говоря, не знаю. Это уже вопрос к тренерскому штабу динамовцев. Практически вся команда в кубковом матче с "Буковиной" отдыхала, и, наверное, где-то не хватило необходимого тонуса. Ведь слишком тяжело футболисты "Динамо" входили в игру. Вместе с тем они держали в голове тот очковый разрыв и хотели играть спокойно. И все же "Шахтер" был свежее. Игроки донецкой команды "накрывали", не давали сопернику разбежаться. Первая же ошибка у динамовцев случилась в середине поля, и сразу же они получили 11-метровый удар в свои ворота. Кстати, это был чистый пенальти – здесь даже нет никаких вопросов.

Так что в первой половине встречи "горняки" полностью переиграли киевскую команду, которая выглядела какой-то инертной. А вот в перерыве тренерский штаб "Динамо", похоже, поговорил с ребятами, наверное, на других тонах – и на второй тайм киевляне вышли заряженными. Они доказали, что во всех компонентах игры сильнее, полностью переиграв "Шахтер". Кроме двух голов, которые оказались в воротах Ризныка в ответ на два мяча, полученных до перерыва, у "Динамо" было еще несколько голевых моментов – в частности, у Ваната и Шапаренко. Динамовцы могли сравнять счет еще раньше, однако сделали это незадолго до финального свистка. Словом, получилась интересная игра, в которой мы все увидели и класс команд, и скорости. Да и арбитраж был на высоком уровне.

По теме
yellow-arrow
"Силы и атлетичности", - Кварцяный рассказал, чего не хватает нынешнему Шахтеру
yellow-arrow
Защитник сборной Украины восстановился после травмы
yellow-arrow
Степанюк: Вообще не пошла игра - мой худший матч после возвращения в Верес
Владимир Шаран Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Иванисеня (Ивано Франковск)
28.04.2025 в 20:35
Я вже більш,ніж 40 років є вболювальником Шахтаря. Але вже давно у мене не було такого розчарування з приладу гри Шахтаря.І тут справа не в результаті рахунку 2-2 у класичному,не майже вже 100 відсоткове третє місце Шахтаря у цьому чемпіонаті,а сама гра,відношення гравців та тренерів до результату.Можна багато казати про гру в класичному дербі. На мою думку, обидві команди на сьогодні своєю грою не заслуговують бути чемпіоном України. Динамо краще зіграло у другому таймі лише тому,що після першого тайму програвали два м'ячі.Тому у них не було іншого виходу,як спасати гру.І їм це вдалося,завдяки безхребетній грі Шахтаря(як і у першому колі).Та кияни раділи цій нічиєй,як перемозі (як і у першому колі).Тому,подивимось,як кияни будуть грати у Лізі чемпіонів (якщо пройдуть туди).Будемо сподіватися,що не так як цього розиграша в Лізі Європи. А що ж мій Шахтар?А Шахтар,ще раз просто розчарував.Скільки вже матчів вони провалили,ведучі в рахунку по грі?Дуже багато за цей рік.Скільки очок вони не добрали завдяки цьому і в ЧУ,і в Лізі Чемпіонів?Дуже багато.Це вже тенденція.А чому?А тому,що тренерській штаб не працює з гравцями,де їх психологічна стійкість?Де якісь варіанти,як вести гру,коли ти виграєш,як вести гру,коли програєш...Можливо у головного тренера немає на це відповіді,бо в нього-тільки один варіант-грати на утримання рахунку. А цей самий програшний варіант. Тому я дуже сподіваюсь,що керівництво клубу знайдуть правильний вихід з цього становища.Адже гравці Шахтаря молоді,талановиті,можливо ще не мають досвіду виступів на такому рівні.Але гри у команди немає, є гра індивідуальна,а у команди немає. Для цього має бути тренерський штаб,щоб працювати над всім цим.Хай цей чемпіонат буде Шахтарю добрим уроком,як не можна грати.І вже наступного чемпіонату ми побачили знов той Шахтар,який звикли бачити
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Иванисеня (Ивано Франковск)
28.04.2025 в 20:35
Я вже більш,ніж 40 років є вболювальником Шахтаря. Але вже давно у мене не було такого розчарування з приладу гри Шахтаря.І тут справа не в результаті рахунку 2-2 у класичному,не майже вже 100 відсоткове третє місце Шахтаря у цьому чемпіонаті,а сама гра,відношення гравців та тренерів до результату.Можна багато казати про гру в класичному дербі. На мою думку, обидві команди на сьогодні своєю грою не заслуговують бути чемпіоном України. Динамо краще зіграло у другому таймі лише тому,що після першого тайму програвали два м'ячі.Тому у них не було іншого виходу,як спасати гру.І їм це вдалося,завдяки безхребетній грі Шахтаря(як і у першому колі).Та кияни раділи цій нічиєй,як перемозі (як і у першому колі).Тому,подивимось,як кияни будуть грати у Лізі чемпіонів (якщо пройдуть туди).Будемо сподіватися,що не так як цього розиграша в Лізі Європи. А що ж мій Шахтар?А Шахтар,ще раз просто розчарував.Скільки вже матчів вони провалили,ведучі в рахунку по грі?Дуже багато за цей рік.Скільки очок вони не добрали завдяки цьому і в ЧУ,і в Лізі Чемпіонів?Дуже багато.Це вже тенденція.А чому?А тому,що тренерській штаб не працює з гравцями,де їх психологічна стійкість?Де якісь варіанти,як вести гру,коли ти виграєш,як вести гру,коли програєш...Можливо у головного тренера немає на це відповіді,бо в нього-тільки один варіант-грати на утримання рахунку. А цей самий програшний варіант. Тому я дуже сподіваюсь,що керівництво клубу знайдуть правильний вихід з цього становища.Адже гравці Шахтаря молоді,талановиті,можливо ще не мають досвіду виступів на такому рівні.Але гри у команди немає, є гра індивідуальна,а у команди немає. Для цього має бути тренерський штаб,щоб працювати над всім цим.Хай цей чемпіонат буде Шахтарю добрим уроком,як не можна грати.І вже наступного чемпіонату ми побачили знов той Шахтар,який звикли бачити
Ответить
0
0
aleks68
28.04.2025 в 20:57
поддерживаю
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости