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Экс-арбитр ФИФА оценил судейство и пенальти в матче Шахтер - Динамо

Премьер-лига

Мирослав Ступар говорит, что судейство было в порядке

Экс-арбитр ФИФА оценил судейство и пенальти в матче Шахтер - Динамо

shakhtar.com

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В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ, в котором "Шахтер" сыграл с "Динамо" (2:2).

Во время игры арбитр назначил пенальти в ворота киевлян.

Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями о работе судейской бригады в украинском классическом.

"Динамо" ожило после 0:2 и сумело сравнять счет. Это впервые за последние матчи, когда игроки поблагодарили друг друга за игру. Раньше все заканчивалось перепалками, стычками – сегодня получился футбольный праздник для болельщиков. Думаю, что болельщики получили наслаждение от игры.

После 2:0 "Шахтер", вероятно, успокоился и не сумел психологически настроиться, как на первый тайм. Возможно, "горняки" надеялись, что после таких быстрых 2:0 так и дальше пойдет. В таких матчах психология играет очень большую роль. Шовковский в перерыве сумел настроить команду и киевляне доказали, что достойны быть на первом месте.

Судейство было на уровне, не было проблемных моментов, которые часто случаются в игре. Все решения арбитра были справедливыми", – сказал Ступар.

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Источник:
1927.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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