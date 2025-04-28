Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-арбитр ФИФА оценил судейство и пенальти в матче Шахтер - Динамо
Мирослав Ступар говорит, что судейство было в порядке
shakhtar.com
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 26-го тура УПЛ, в котором
Во время игры арбитр назначил пенальти в ворота киевлян.
Бывший рефери ФИФА Мирослав Ступар поделился мыслями о работе судейской бригады в украинском классическом.
"Динамо" ожило после 0:2 и сумело сравнять счет. Это впервые за последние матчи, когда игроки поблагодарили друг друга за игру. Раньше все заканчивалось перепалками, стычками – сегодня получился футбольный праздник для болельщиков. Думаю, что болельщики получили наслаждение от игры.
После 2:0 "Шахтер", вероятно, успокоился и не сумел психологически настроиться, как на первый тайм. Возможно, "горняки" надеялись, что после таких быстрых 2:0 так и дальше пойдет. В таких матчах психология играет очень большую роль. Шовковский в перерыве сумел настроить команду и киевляне доказали, что достойны быть на первом месте.
Судейство было на уровне, не было проблемных моментов, которые часто случаются в игре. Все решения арбитра были справедливыми", – сказал Ступар.
Популярное сейчас
- Изменить принципам? Ахметов летом может пригласить на пост главного тренера Шахтера украинца
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Предварительная помощь как долг? Украина и США согласовали ключевой момент соглашения об ископаемых
- УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира