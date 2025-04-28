Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Динамо впервые в карьере забил 20 голов за сезон
Личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий киевского "Динамо" впервые в карьере забил 20 голов за сезон во всех турнирах, улучшив свой рекорд.
В матче 26-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (2:2) Владислав Ванат забил свой юбилейный 20-й гол в текущем сезоне во всех турнирах, и помог "бело-синим" совершить камбэк в противостоянии с "горняками".
Напомним, что 23-летний украинец отметился 16 голами в матчах Украинской Премьер-Лиги, дважды забивал в поединках квалификации к Лиге чемпионов, а также по одному мячу записал на свой счет в Лиге Европы и Кубке Украины.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В общей сложности Владислав Ванат забил уже 47 голов и отдал 21 ассист в 107 матчах за "Динамо" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Барселона и Динамо демонстрируют характер. Обзор испанского и украинского Класико
- Украина потеряла истребитель Су-27 во время отражения атаки БПЛА
- Карпаты планируют обменять новичка клуба на одного из лучших легионеров УПЛ, - Источник
- УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО
- Жена звезды Реала попала в рейтинг Forbes: среди самых успешных женщин мира