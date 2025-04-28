Нападающий Динамо впервые в карьере забил 20 голов за сезон

Нападающий киевского "Динамо" впервые в карьере забил 20 голов за сезон во всех турнирах, улучшив свой рекорд.

В матче 26-го тура чемпионата Украины против донецкого "Шахтера" (2:2) Владислав Ванат забил свой юбилейный 20-й гол в текущем сезоне во всех турнирах, и помог "бело-синим" совершить камбэк в противостоянии с "горняками".

Напомним, что 23-летний украинец отметился 16 голами в матчах Украинской Премьер-Лиги, дважды забивал в поединках квалификации к Лиге чемпионов, а также по одному мячу записал на свой счет в Лиге Европы и Кубке Украины.

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В общей сложности Владислав Ванат забил уже 47 голов и отдал 21 ассист в 107 матчах за "Динамо" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.