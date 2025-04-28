Два игрока Руха восстановились после травм

28 апреля футболисты " Руха " начнут подготовку к поединку 27 тура УПЛ с "Кривбассом".

По имеющейся информации, в общую группу готовы вернуться полузащитники Остап Притула и легионер Эдсон, которые из-за повреждений также не выезжали в Одессу на матч с "Черноморцем" (2:1). Они должны успеть восстановить кондиции к матчу с "Кривбассом".

При этом, в лазарете львовян продолжают находиться ключевые защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитник Денис Слюсар, которые пропускали из-за травмы предыдущий матч с "Черноморцем".

Напомним, что на данный момент в активе "Руха" 33 очка и 9-е место в турнирной таблице.