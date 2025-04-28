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Два игрока Руха восстановились после травм

Премьер-лига
Обновлено

Но лазарет команды все еще полон

Два игрока Руха восстановились после травм

fcrukh.com

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28 апреля футболисты "Руха" начнут подготовку к поединку 27 тура УПЛ с "Кривбассом".

По имеющейся информации, в общую группу готовы вернуться полузащитники Остап Притула и легионер Эдсон, которые из-за повреждений также не выезжали в Одессу на матч с "Черноморцем" (2:1). Они должны успеть восстановить кондиции к матчу с "Кривбассом".

При этом, в лазарете львовян продолжают находиться ключевые защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитник Денис Слюсар, которые пропускали из-за травмы предыдущий матч с "Черноморцем".

Напомним, что на данный момент в активе "Руха" 33 очка и 9-е место в турнирной таблице.

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Рух (Львов) Остап Притула Эдсон
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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