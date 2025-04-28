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Два игрока Руха восстановились после травм
Но лазарет команды все еще полон
fcrukh.com
28 апреля футболисты "
По имеющейся информации, в общую группу готовы вернуться полузащитники Остап Притула и легионер Эдсон, которые из-за повреждений также не выезжали в Одессу на матч с "Черноморцем" (2:1). Они должны успеть восстановить кондиции к матчу с "Кривбассом".
При этом, в лазарете львовян продолжают находиться ключевые защитники Роман Дидык, Богдан Слюбик и полузащитник Денис Слюсар, которые пропускали из-за травмы предыдущий матч с "Черноморцем".
Напомним, что на данный момент в активе "Руха" 33 очка и 9-е место в турнирной таблице.
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