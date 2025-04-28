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Григорий и Игорь Суркис извинились за поведение сына и племянника, - журналист
Матч команд U-19 Шахтера и Динамо завершился массовой потасовкой
fcdynamo.com
Президент "Динамо" Игорь Суркис и бывший президент клуба Григорий Суркис извинялись за поведение голкипера "Динамо" U-19 и своего сына и племянника Вячеслава Суркиса за поведение последнего в матче чемпионата U-19 против "Шахтера" (1:0). Об этом заявил журналист Игорь Бурбас.
"После этого матча Григорий Суркис и Игорь Суркис ходили и извинялись персонально за своего сына и племянника, за его поведение, его эмоции", - сказал Бурбас.
Матч 26-го тура чемпионата Украины U-19 "Шахтер" – "Динамо" (0:1) завершился потасовкой, а Вячеслава Суркис отметился провокационными действиями в сторону скамейки запасных "горняков".
Уже после финального свистка красную карточку получил голкипер динамовцев Вячеслав Суркис. Всего в матче было 4 удаления.
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