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Степанюк: Вообще не пошла игра - мой худший матч после возвращения в Верес
Верес разгромно проиграл Ворскле
Фото: НК Верес
Форвард "Вереса" Руслан Степанюк, который ранее выступал за "Ворсклу", прокомментировал
- Рад возвращаться, в одну из, можно сказать, двух родных команд. Очень приятно. Болельщики, стадион – очень классная атмосфера была. Но я вообще недоволен, как мы провели эту игру. Стыдно. Ничего, бывают такие игры. Мы не падаем духом, все равно стараемся идти вперед.
– Почему такой результат? Что ни пошло в игре?
– Сегодня вообще не пошла игра. Я не могу ответить на ваш вопрос по горячим следам. Надо анализировать, почему так. Но сегодня у нас вообще ничего не было. От слова совсем.
– Довольны ли вы своими действиями на поле?
– Нет, своими действиями на поле я недоволен. Сегодня я, пожалуй, сыграл худший матч по возвращении в "Верес".
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