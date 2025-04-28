Степанюк: Вообще не пошла игра - мой худший матч после возвращения в Верес

Форвард "Вереса" Руслан Степанюк, который ранее выступал за "Ворсклу", прокомментировал поражение от полтавчан (0:3) в 26-м туре УПЛ.

- Рад возвращаться, в одну из, можно сказать, двух родных команд. Очень приятно. Болельщики, стадион – очень классная атмосфера была. Но я вообще недоволен, как мы провели эту игру. Стыдно. Ничего, бывают такие игры. Мы не падаем духом, все равно стараемся идти вперед.

– Почему такой результат? Что ни пошло в игре?

– Сегодня вообще не пошла игра. Я не могу ответить на ваш вопрос по горячим следам. Надо анализировать, почему так. Но сегодня у нас вообще ничего не было. От слова совсем.

– Довольны ли вы своими действиями на поле?

– Нет, своими действиями на поле я недоволен. Сегодня я, пожалуй, сыграл худший матч по возвращении в "Верес".