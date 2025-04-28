Пушич: Результат матча с Динамо закономерен, нам не хватило физических кондиций

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич в интервью клубному каналу оценил ничью 2:2 в матче УПЛ против "Динамо", а также высказался о конкуренции за второе место чемпионата и финале Кубка Украины.

"Было два разных тайма. В первом тайме вели 2:0 и контролировали игру, а вот на второй энергии уже не хватило. Я этого ожидал, потому что был несколько дней назад сложный полуфинал Кубка Украины, где мы отдали много сил. Мы страдали, пытались исправить ситуацию заменами, но изменить ход встречи не смогли. У "Динамо" было еще 2-3 хороших момента.

Думаю, результат 2:2 является справедливым, хотя обидно пропускать на последних секундах. Отдали много сил, чего было недостаточно. Определенно не хватило физических кондиций. Большой спад физический во втором тайме.

Травма Винисиуса Тобиаса? Почувствовал сильную боль и попросил замену. Пришлось возвращать Матвиенко в оборону, но все равно остались под давлением "Динамо", которое заслужило второй гол.

Болельщики? Было приятно увидеть такую поддержку. Я бы сказал – наконец-то. Я бы сказал, что это первый матч, где мы ощутили такое. Все еще не полный стадион, но значительно больше обычного. Это нам необходимо, нужна такая поддержка. Надеюсь, в будущем все больше и больше людей смогут приходить на стадионы".

Финал Кубка Украины? Есть еще несколько матчей в УПЛ до финала. И надеюсь, что Судаков к тому времени полностью будет готов, чтобы мы могли на этот матч выставить лучшую команду. В чемпионате сосредоточимся на второй позиции, а Кубок Украины – это нечто особенное", – сказал Пушич.