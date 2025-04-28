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Защитник сборной Украины восстановился после травмы
Алексей Сыч восстановился после травмы и вернулся к индивидуальным тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Карпат" и
Об этом сообщает Sport.ua.
Ожидается, что Сыч вернется в общую группу "Карпат" через десять дней и может попасть в заявку львовян на поединок 28 тура – с "Александрией", который пройдет 11 мая.
Напомним, что в текущем сезоне Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе "Руха" и четыре – за "Карпаты".
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