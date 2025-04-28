Защитник сборной Украины восстановился после травмы

Защитник "Карпат" и сборной Украины Алексей Сыч, который получил травму в мартовском матче раунда плей-офф Лиги наций с Бельгией (получил повреждение медиальной коллатеральной связки), начал работу с мячом, но пока что по индивидуальной программе.

Об этом сообщает Sport.ua.

Ожидается, что Сыч вернется в общую группу "Карпат" через десять дней и может попасть в заявку львовян на поединок 28 тура – с "Александрией", который пройдет 11 мая.

Напомним, что в текущем сезоне Сыч провел в УПЛ 20 календарных матчей, из которых 16 – в составе "Руха" и четыре – за "Карпаты".