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"Силы и атлетичности", - Кварцяный рассказал, чего не хватает нынешнему Шахтеру
Интересное мнение
Экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный высказался о нынешних игровых проблемах "
– У вас есть понимание, что происходит с "Шахтером"? Потому что ресурсы, потенциал, кадровый состав – гораздо лучше, чем у соперников....
– Я уже не раз говорил, что проблема в них была... Не хватает сильных, атлетичных, крепких игроков, особенно в обороне и атаке. Это с моей стороны могу сказать. И этого им не хватает. Много стереотипных игроков, которые выполняют функции крайних защитников и крайних полузащитников. Они хорошие, но играть, допустим... Кевин сейчас хороший, он представляет приоритет, и видно, что, наверное, они на нем не потеряют деньги, а заработают.
"Шахтер" хорошо ведет трансферную политику. Но чтобы быть конкурентоспособными командами европейского уровня, играя в Лиге Чемпионов, этого мало. У нас буквально "Шахтер" иногда дает игру – потом отходят и не имеют системной уверенности для того, чтобы пойти дальше в групповом турнире, выходить с приоритетом, набирать очки, чтобы игроки становились ценнее.
Эти трансферы... Да, были удачные с Мудриком, а остальные не ушли за большие деньги – ни Зубков, ни Сикан, который в олимпийской сборной неплохо играл.
Я думаю, что "Шахтер" поработает над тем, чтобы иметь в своей команде высокорослых, габаритных, атлетичных футболистов. Я имею в виду центрального полузащитника – такого "разрушителя", как Степаненко или Фернандиньо, и атакующего, как когда-то Луческу имел – Лукарелли. Только он уже был на закате карьеры, но имел 190 см и представлял собой игрока таранового типа и квалифицированного, который умеет завершать атаки.
Атакующие действия они создают много моментов, а мало реализуют. Хотя в целом они свой стиль поддерживают, безусловно.
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