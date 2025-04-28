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"Силы и атлетичности", - Кварцяный рассказал, чего не хватает нынешнему Шахтеру

Премьер-лига

Интересное мнение

"Силы и атлетичности", - Кварцяный рассказал, чего не хватает нынешнему Шахтеру

Новина українською

Экс-тренер "Волыни" Виталий Кварцяный высказался о нынешних игровых проблемах "Шахтера".

– У вас есть понимание, что происходит с "Шахтером"? Потому что ресурсы, потенциал, кадровый состав – гораздо лучше, чем у соперников....

– Я уже не раз говорил, что проблема в них была... Не хватает сильных, атлетичных, крепких игроков, особенно в обороне и атаке. Это с моей стороны могу сказать. И этого им не хватает. Много стереотипных игроков, которые выполняют функции крайних защитников и крайних полузащитников. Они хорошие, но играть, допустим... Кевин сейчас хороший, он представляет приоритет, и видно, что, наверное, они на нем не потеряют деньги, а заработают.

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"Шахтер" хорошо ведет трансферную политику. Но чтобы быть конкурентоспособными командами европейского уровня, играя в Лиге Чемпионов, этого мало. У нас буквально "Шахтер" иногда дает игру – потом отходят и не имеют системной уверенности для того, чтобы пойти дальше в групповом турнире, выходить с приоритетом, набирать очки, чтобы игроки становились ценнее.

Эти трансферы... Да, были удачные с Мудриком, а остальные не ушли за большие деньги – ни Зубков, ни Сикан, который в олимпийской сборной неплохо играл.

Я думаю, что "Шахтер" поработает над тем, чтобы иметь в своей команде высокорослых, габаритных, атлетичных футболистов. Я имею в виду центрального полузащитника – такого "разрушителя", как Степаненко или Фернандиньо, и атакующего, как когда-то Луческу имел – Лукарелли. Только он уже был на закате карьеры, но имел 190 см и представлял собой игрока таранового типа и квалифицированного, который умеет завершать атаки.

Атакующие действия они создают много моментов, а мало реализуют. Хотя в целом они свой стиль поддерживают, безусловно.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
28.04.2025 в 22:07
Да.наконечника нету. ... Неукрму завершать Эгинальду по своей антропологии - чистый ..краёк и это тупо : ставитиь его наконечником ... Крепкого вцысокого стоппера нету..И гол ВАната - тому подтверждение. Грамм не дхопрыгнул - и гол. Короче , я во всем согласен с Кврцяным, кросе одной фразы ""Шахтар" добре веде трансферну політику." что ж это за качество трансферной политики - с такими бабками, как у Ахметова иметь ст олько проблемнеых вакансий ?! Считаю, что именно Срна облажался п)уши с кадровой политикой...И покупкой куда не надо и непоиском тех, кто нужен...А особенной виновать в этой мутной истории с неблагодарным увольнением Йовичевича после всего хорошего , что тот сделал для Шахты и что - на кого он его заменил?! На физрука посредственной команды. Всё что происходит с Шахтой - это карма за хамство по отношению к Йовичевичу. ПОтому что футбольный Бог - не фраер...
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Комментарии 1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
28.04.2025 в 22:07
Да.наконечника нету. ... Неукрму завершать Эгинальду по своей антропологии - чистый ..краёк и это тупо : ставитиь его наконечником ... Крепкого вцысокого стоппера нету..И гол ВАната - тому подтверждение. Грамм не дхопрыгнул - и гол. Короче , я во всем согласен с Кврцяным, кросе одной фразы ""Шахтар" добре веде трансферну політику." что ж это за качество трансферной политики - с такими бабками, как у Ахметова иметь ст олько проблемнеых вакансий ?! Считаю, что именно Срна облажался п)уши с кадровой политикой...И покупкой куда не надо и непоиском тех, кто нужен...А особенной виновать в этой мутной истории с неблагодарным увольнением Йовичевича после всего хорошего , что тот сделал для Шахты и что - на кого он его заменил?! На физрука посредственной команды. Всё что происходит с Шахтой - это карма за хамство по отношению к Йовичевичу. ПОтому что футбольный Бог - не фраер...
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