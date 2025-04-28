Дубинчак: Пока я в Динамо, в матчах с Шахтером еще ни разу их не обыграл

Защитник"Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал ничью в матче 26-го тура УПЛ против"Шахтера" (2:2).

— Тяжелая была игра, нам приходилось отыгрываться. А результат, если брать первый тайм, считаю положительным для нас, потому что во втором тайме мы смогли отыграть два мяча. А вообще по игре, почему первый тайм нам не удался? Я считаю, потому что когда у тебя есть план на игру, ты выходишь сконцентрированным, и на пятой минуте не допускаешь такой ошибки. Это немного подрывает твою уверенность и твой план, вообще все. Поэтому, когда нам уже было нечего терять во втором тайме, мы вышли и начали играть в свою игру, начали бегать, атаковать, играть в открытый футбол. Это дало свой результат.

— Принципиально было обыграть"Шахтер" и сделать их уже недосягаемыми для"Динамо"?

— Конечно, принципиально. Если я не ошибаюсь, мы давно их не обыгрывали, и я в своей карьере, вообще в матчах с "Шахтером", пока я в"Динамо", ни разу их не обыграл. Поэтому, конечно, хотелось бы это сделать, но сегодня не получилось. Но я рад тому, что мы смогли сделать камбек, потому что это где-то показывает наш характер, отражает характер команды.

— Вы прекрасно играли и дали игрокам"Шахтера" побегать за вами и попрактиковаться. Насколько довольны?

— Да, доволен, потому что это хорошая игра против хорошего соперника. Могу сказать, что я настраиваюсь не только на эту игру, настраиваюсь на все матчи. Хочется всегда играть хорошо. Очень рад, что так получилось, и в принципе это принесло результат для нас сегодня. Поэтому я очень рад.

— Факт того, что"Динамо" не проигрывает в чемпионате, вы и"Шериф" имеете ноль в графе поражений. Насколько это также важно с эмоциональной точки зрения? Я понимаю, что это даст уверенность. Согласны?

— Возможно. Ну, не знаю честно. Лично я даже не думаю об этом, потому что неважно, выиграешь ты или проиграешь. Главное — чемпионство.