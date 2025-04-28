Хавбек Динамо: Я очень рад за Александрию

Хавбек "Динамо" Николай Михайленко подвел итог матча 26-го тура УПЛ с "Шахтером" (2:2) .

– Я считаю, что по первому тайму нет, а по второму должны были победить, если бы забили свои шансы.

– Это какой-то парадокс: первый, второй тайм.

– Так бывает, это футбол, это эмоции. За это мы, наверное, и любим футбол, потому что в первом тайме мы где-то там быстрый гол пропустили, и он нас немного сбил, потом второй. Но второй тайм — уже совсем всё по-другому. В этом, я считаю, красота футбола.

– Что произошло в перерыве? Какая причина того, что вы так дали динамику во втором тайме?

– В перерыве ничего особенного — просто мы как бы собрались с мыслями, поняли, что мы можем, как бы... Мы как команда действительно сильные и можем и вернуться в игру, и даже, я считаю, могли бы выиграть. Но ничья, и значит, так должно быть.

– Таких было эпизодов много, где вас в центре поля накрывали, прессинговали в первом тайме. Во втором тайме все это... Если говорить со стороны "Шахтера", оно куда-то исчезло. Вы стали быстрее, или они где-то не успевали за вами? Они стали медленнее? Не знаю, усталость их догнала?

– Мы немного переластировались просто и, если можно так сказать, немного поменяли схему и начали играть по-другому. И, как оказалось, может, они к этому не были готовы или просто не могли ничего с этим сделать. И когда ты потом нагнетаешь, то уже тяжело переластироваться, и давили, и давили.

– Можете уточнить: это постоянная смена позиций и футболистов группы атаки?

– Я вам так не могу сказать.

– Ваши функции во втором тайме, они больше под розыгрыш мяча?

– Да. Я просто больше сидел как бы третьим, и, может, они где-то терялись в наших дальнейших перестроениях, потому что там вингеры заходили в центр, например. Если мы забили два мяча и могли бы забить ещё, значит, всё сработало.

– Для вас это пока самый эмоциональный матч в жизни?

– Это же классическое украинское дерби. Для меня лично я считаю, что да. Для меня это первое классическое, поэтому это особенный момент, и я точно его запомню на всю жизнь.

– "Александрия" как-то так вмешалась, то есть третья команда. "Александрия" — ваша бывшая команда. Руслан Ротань называл вас или любимым, или одним из любимых футболистов. Как вы смотрите на них в этом сезоне?

– Я считаю, что это прекрасная команда с прекрасным коллективом. И атмосфера у них супер, поэтому и на поле они показывают очень хорошую игру. Там тренерский штаб тоже хорошо знаю. Всё в комплексе супер. Я очень за них рад и хочу, чтобы "Олександрия" и дальше всегда была в топе украинского чемпионата.

– Очень много созданных моментов во втором тайме. Был какой-то момент, когда вы подумали: "Сколько же можно не забивать?" Или такого на поле не думаешь?

– Нет, вы знаете, когда ты постоянно нагнетаешь и появляется куча моментов, ты не думаешь о том, что "сколько можно". Ты просто веришь и работаешь именно на то, что всё равно должно залететь. Мы верили до самого конца. И так и получилось: мы забили второй мяч. Просто, видите, у нас были моменты до этого — мы могли забить его раньше. Но получилось так, что забили позже. Но для этого нужно было верить и ещё усерднее работать. Я считаю, что все ребята молодцы, и нам это удалось только потому, что мы были одной командой сегодня.

– Что вы подумали после того, как счет стал 2:2? Вы довольны этой ничьей или хотели забить третий?

– Вы знаете, когда ты в игре... Если брать, как развивался первый тайм, то мы должны быть довольны. Если брать, как мы провели второй тайм, то, я считаю, остался тот осадок, немного, из-за того, что мы могли бы и выиграть. Но это футбол, и получилось, как получилось. Поэтому мы должны двигаться дальше и показывать еще лучшую игру, радовать наших болельщиков, которым сегодня хотим сказать огромное спасибо, и благодарим ВСУ.