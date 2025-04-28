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Легионер Кривбасса, который недавно вернулся в Кривой Рог, выбыл до конца сезона
Сезон для Глейкера Мендосы закончен
Фото: ФК Кривбас
Вингер "
По информации ТаТоТаке, 23-летний венесуэлец травмировал боковую связку колена из-за чего чезон для него закончен.
Напомним, что "Кривбасс" арендовал Мендосу зимой этого года у "Депортиво Тачира". На его счету 1 гол в 5 матчах.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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