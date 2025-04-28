Легионер Кривбасса, который недавно вернулся в Кривой Рог, выбыл до конца сезона

Вингер " Кривбасса " Глейкер Мендоса, которого клуб вернул в расположение клуба после отказа находиться в Кривом Роге, выбыл до конца сезона.

По информации ТаТоТаке, 23-летний венесуэлец травмировал боковую связку колена из-за чего чезон для него закончен.

Напомним, что "Кривбасс" арендовал Мендосу зимой этого года у "Депортиво Тачира". На его счету 1 гол в 5 матчах.