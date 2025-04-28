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Кардаш: Снова не обошлось без позиционной ошибки Михавко

Премьер-лига
Обновлено

Возвращаясь к Классическому

Кардаш: Снова не обошлось без позиционной ошибки Михавко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-хавбек "Динамо" и сборной Украины Василий Кардаш рассказал, почему в противостоянии с "Шахтером" (2:2) на "Арене Львов" были два разных тайма.

"Пропущенный динамовцами гол в дебюте выбил их из колеи. Обидно, что уже не впервые в текущем сезоне не обошлось без позиционной ошибки стоппера Михавко. Игра киевлян не производила цельного впечатления, и было непонятно, за счет чего они собираются добиться перелома. Когда же вскоре мяч после очередной ошибки обороны снова оказался в сетке ворот динамовцев, то, буду откровенным, я начал сомневаться, что они смогут хотя бы восстановить паритет.

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Похоже, во время перерыва наставнику динамовцев Александру Шовковскому, как в недавнем кубковом поединке с "Буковиной", удалось достучаться до своих подопечных. Они добавили в агрессии, эффективно использовали пространство между линиями. Конечно, добавил гостям задора и быстрый гол Кабаева. И в том, что киевляне спаслись от поражения только в компенсированное время, виноваты они сами, ведь не реализовали еще с полдюжины голевых моментов.

Как по мне, на действиях "горняков" во втором тайме сказалась усталость, ведь у них было меньше времени на подготовку к Классическому. К тому же несколько дней назад они в кубковом полуфинале с "Полесьем" играли 120 минут.

По интриге дерби на "Арене Львов" мне понравилось. Заработанное одно очко еще на шаг приблизило динамовцев к чемпионскому титулу. Убежден, что и в майском финале Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" порадуют нас зрелищной игрой", - сказал Кардаш.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 23:26
Не було там ніякої "позиційної" помилки від Михавка. Була банальна помилка при передачі партнеру. Все, що далі - наслідки.
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.04.2025 в 23:26
Не було там ніякої "позиційної" помилки від Михавка. Була банальна помилка при передачі партнеру. Все, що далі - наслідки.
Ответить
0
0

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