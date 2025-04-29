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Федорчук: Шахтеру будет гораздо труднее стать вторым, чем Александрии завоевать чемпионство

Премьер-лига

В чемпионате осталось сыграть четыре тура

Федорчук: Шахтеру будет гораздо труднее стать вторым, чем Александрии завоевать чемпионство

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук после матчей 26-го тура УПЛ оценил перспективы команд в борьбе за медали.

- Подытоживая результат Классического, можно ли уже поздравлять "Динамо" с чемпионством?

– Если до этой игры я оценивал шансы "Динамо" на победу в УПЛ в 60-70%, то сейчас это уже минимум 80%. Далее у киевлян достаточно комфортный календарь: матчи с "Ингульцем", "Черноморцем" и "Колосом". Среди соперников из верхней части таблицы только "Полесье", которое тоже не может похвастаться стабильностью.

– А кому отойдут бронзовые награды чемпионата: "Шахтеру" или "Александрии"?

– Думаю, что "Шахтеру" будет гораздо труднее стать вторым, чем "Александрии" завоевать чемпионство.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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