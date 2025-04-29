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Федорчук: Шахтеру будет гораздо труднее стать вторым, чем Александрии завоевать чемпионство
В чемпионате осталось сыграть четыре тура
Фото: ФК Олександрія
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук после матчей 26-го тура
- Подытоживая результат Классического, можно ли уже поздравлять "Динамо" с чемпионством?
– Если до этой игры я оценивал шансы "Динамо" на победу в УПЛ в 60-70%, то сейчас это уже минимум 80%. Далее у киевлян достаточно комфортный календарь: матчи с "Ингульцем", "Черноморцем" и "Колосом". Среди соперников из верхней части таблицы только "Полесье", которое тоже не может похвастаться стабильностью.
– А кому отойдут бронзовые награды чемпионата: "Шахтеру" или "Александрии"?
– Думаю, что "Шахтеру" будет гораздо труднее стать вторым, чем "Александрии" завоевать чемпионство.
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