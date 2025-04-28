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Леоненко: Ярмоленко - как всегда. Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое
У Виктора Леоненко на все есть свое мнение
fcdynamo.com
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, оценил игру вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в поединке с донецким "Шахтером" в рамках 26-го тура УПЛ (2:2).
"Как всегда. Куча ненужных касаний, как он делал и сто лет назад. Иногда у него получается, но в таком чемпионате уровня первенства города почему бы и не получится.
Ему же три часа дают для принятия решения! Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое. Никто не забирает мяч, команда в оранжевой форме вся в штрафной. Красота!", - сказал Леоненко.
Напомним, что в этом сезоне 35-летний Ярмоленко провел за "Динамо" 29 матчей, в которых забил 10 голов и отличился 1 результативной передачей.
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