Леоненко: Ярмоленко - как всегда. Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, оценил игру вингера столичного клуба Андрея Ярмоленко в поединке с донецким "Шахтером" в рамках 26-го тура УПЛ (2:2).

"Как всегда. Куча ненужных касаний, как он делал и сто лет назад. Иногда у него получается, но в таком чемпионате уровня первенства города почему бы и не получится.

Ему же три часа дают для принятия решения! Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое. Никто не забирает мяч, команда в оранжевой форме вся в штрафной. Красота!", - сказал Леоненко.