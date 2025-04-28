"Тренер просто не управляет игрой команды". Александр Севидов удивлен терпению президента Шахтера

Известный в прошлом тренер, а нынче футбольный эксперт Александр Севидов специально для UA-Футбол поделился мнением о матче 26-го тура УПЛ "Шахтер" – "Динамо", закончившемся ничейным результатом 2:2.

- Трудно назвать то, как играют эти команды, "классическим". Последние 3-4 года – это рядовые матчи чемпионата Украины. Согласны?

- Да, глядя на все это не понимаю, что такое "классическое?! Вот "Реал" – "Барселона" оправдывает свое название "классико". И на этом фоне – игра "Шахтер" - "Динамо" без эмоций, в размеренном темпе. Команды сыграли два разных тайма. Киевляне вышли с определенной тактикой – главное не проиграть, чтобы сохранить отрыв от донетчан, близко не подпустить александрийцев и сохранить беспроигрышную серию. В первом тайме у "Динамо" ничего не получалось, при том допускали "детские" ошибки в обороне, как сделал Михавко. Было много обрезок, не могли правильно построить атакующие действия. А "Шахтер" пока был свежим, забил два мяча, и со скрипом довел победный счет до перерыва. Ошибка заключалась в том, что они резко сбросили обороты во втором тайме. Нельзя выигрывать только за счет таланта своих бразильцев.

- Правильно сказали, что первый тайм "Шахтер" выиграл за счет бразильцев. А вот во втором "горняки" просто "стали", обозначая свое присутствие на поле. Малого того, что нет игры, оказывается, есть большая проблема с глубиной запаса. Можно сказать, что у "Шахтера" только 11 игроков, а дальше пропасть. На 62-й минуте произошла замена четырех бразильцев, а вышедшие вместо них ухудшили игру, и команда оказалась в "яме". Мы увидели беспомощную и "стоячую" команду, а "Динамо" этим воспользовалось, дожав соперника. Не так ли?

- "Шахтер" в большинстве матчах так играет. Если мастерства хватает с другими командами как-то справляться, то в таких матчах этого мало. Нужно иметь характер и бойцовские качества, чтобы играть ровно в чемпионате, а с этим у "Шахтера" большие проблемы. С такой защитой как у "Динамо", имей "Шахтер" в совокупности все эти качества, можно было бы думать о победе. Киевляне после перерыва полностью перестроили игру, приняли единственно правильное решение – после потери мяча атаковать соперника. И "Шахтер" дрогнул, игроки начали ошибаться, а порой просто выбивать мяч в аут, не зная, что делать. Давно не видел такую, как вы правильно сказали, беспомощную команду – набор и статисты из футболистов на поле. Проще говоря, "Динамо" перекусило "Шахтер".

Еще одна ошибка от Пушича – это то, что он Матвиенко перевел в опорную зону. Тогда зачем у тебя опорные полузащитники сидят на лавке? Странное решение! С такой игрой, как показывает "Шахтер", им будет проблематично занять даже второе место. На мой взгляд, тренер просто не управляет игрой команды. При том, что набор футболистов у донетчан хороший, даже лучше, чем у "динамовцев". Так распоряжаться своим ресурсом – это не позволительно для "Шахтера". Смена тренера давно напрашивается.

- "Шахтер" проиграл чемпионство после зимней паузы, когда не уволили Пушича. Это самый слабый тренер в истории клуба. При нем команда хочет – играет, хочет – стоит на поле, нет игровой дисциплины.

- Я бы сказал точнее. Они играют по принципу: легко – и мы по накату играем, тяжело – тогда постоим. Нет характера, когда трудно, нужно сцепить зубы, и выгрызать все на поле. Не чувствуется руки тренера, он не управляет процессом. У руководителя клуба должен быть вопрос. Вроде есть футболисты, а выпустить некого, при том, что "Шахтер" делает большие вливания в покупку игроков. Как-то не вяжется с имиджем клуба, травмированных некем было заменить. Если третье место их устроит, пусть и дальше верят в талант Пушича. Чемпионство проигрывается не в очных встречах, а в играх, где ты не должен проигрывать с "Колосом", терять очки с "Рухом". Как следствие – нет очков, нет и результата.

- При такой игре "Шахтер", можно сказать, вымучил ничейный результат?

- Если бы "Динамо" забило чуть раньше, то тогда бы могли рассчитывать на победу. Видимо, "Шахтер" при страдании на поле рад такому результату, и "Динамо" не сильно расстроилось.