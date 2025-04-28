Бывший форвард Динамо: Ярмоленко является лидером на поле и в раздевалке

Один из представителей золотой плеяды футболистов киевского "Динамо", лучший бомбардир сборной СССР на чемпионате мира 1966 года Валерий Поркуян поделился впечатлениями об "украинском классическом" - поединке донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Матч двух непримиримых соперников, который проходил в рамках 26-го тура УПЛ и завершился вничью, 2:2, не оставил никого равнодушным, включая и опытного специалиста, который дал интервью UA-Футбол.

- В трудное время для страны подобные матчи являются отдушиной не только для болельщиков, но и для футбольных специалистов, журналистов, - сказал он. - Еще совсем недавно встречи между "Динамо" и "Шахтером" проводились по 3-4 раза за сезон - кроме двух матчей в чемпионате были еще и игры за Суперкубок, нередко пути динамовцев и "горняков" пересекались в финале Кубка страны. Но война спутала карты и наслаждаться игрой двух лучших команд Украины приходится реже. Поэтому тем приятнее становиться свидетелями этих принципиальных противостояний.

- Что отметили бы в воскресной игре "Шахтера" и "Динамо"?

- Прежде всего, волевые качества динамовцев. Уступая в счете 0:2 после первого тайма, они вышли на поле после перерыва с совершенно другим настроем. Было видно невооруженным глазом, что киевская команда явно сделала выводы во время пребывания в раздевалке. Предполагаю, что тренерский штаб во главе с Александром Шовковским нашел нужные слова, которые положительным образом повлияли на футболистов. Динамовцы были заряженными на борьбу и сразу же стали прибирать игру к своим рукам. С каждой минутой "горнякам" становилось все труднее сдерживать атаки киевской команды. Следует отметить ветерана "Динамо" Ярмоленко, который ныне является настоящим лидером и авторитетом не только на поле, но и в раздевалке. Если кто-то и говорит, что у этого футболиста в силу возраста уже нет тех или иных качеств - на этом не стоит сосредотачивать внимание. Ведь у него есть опыт, а это - главное. До матча с "Шахтером" Ярмоленко доказывал свое высокое мастерство в трех играх подряд, забивая важные мячи. И хотя в поединке с "горняками" он не забил, однако внес вклад во вполне заслуженную ничью. В этой игре забивать второй мяч "Динамо" должно было еще значительно раньше, но отличные возможности упускали Ванат, Кабаев и Шапаренко. И все же киевляне заслужили на второй гол - и он состоялся. Все вполне закономерно. Ничейный итог соответствует ходу событий на поле. Особенно с учетом того, что в первом тайме убедительнее выглядел "Шахтер".

- Среди VIP-персон на этом матче присутствовали президент УАФ Андрей Шевченко и главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Как думаете, какую пищу для размышлений дало наставнику национальной команды принципиальное дерби?

- Думаю, что мыслей у Реброва и без этого матча достаточно. Он имеет большой опыт как игрока, да и в роли тренера успел его накопить. Когда играют два ведущих клуба страны, то проблем с кандидатами в сборную быть не должно. Те игроки, которые неоднократно вызывались в ряды главной команды или являются ее ветеранами, всегда находятся под пристальным взглядом ее тренерского штаба. Как и те, кто играет в зарубежных клубах.

- Каким вам видится финиш чемпионата?

- Уверен, что "Динамо" сумеет завоевать золотые медали, хотя дыхание в спину со стороны главного конкурента, "Александрии", не может не ощущаться. Александрийцы же в свою очередь не забывают и оглядываться назад и заботиться о том, чтобы не дать возможности "Шахтеру" их догнать и перегнать. Каждый тур в борьбе за медали будет сохранять интригу и держать в напряжении. Это же касается и спора за четвертую, еврокубковую, ступеньку. Она будет разыгрываться среди трех коллективов - "Полесья", "Карпат" и "Кривбасса". Как по мне, лучшие шансы у команды Юрия Вернидуба: во-первых, она имеет недоигранный матч в запасе, а во-вторых, у нее лучший календарь. Если говорить о борьбе за сохранение прописки в элите, то на сегодняшний день даже "Колос" и ЛНЗ, которые находятся на 10-м и 11-м местах, не могут чувствовать себя спокойно относительно возможной угрозы оказаться в зоне переходных игр.