Супряга: Когда у меня не получалось в Динамо, я начал закрываться, просто отстранился от команды, от друзей

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга, который сейчас играет в аренде в "Заре", высказался о психологических проблемах, которые он испытывал в киевской команде.

"Вы все знаете, что ты приходишь в "Динамо", то должен давать результат сразу. Когда у меня это не получилось, я начал закрываться, просто отстранился от команды, от друзей. Постоянно был один, сидел в квартире и больше ничего.

Это очень большая вообще проблема в профессиональном спорте, особенно для людей, которые не очень показательны — одиночество. И это одна из самых подавляющих эмоций, потому что когда человек одинок, а играет в командном виде спорта — то не все в порядке. Ты или играешь или нет — и все.

Кто из одноклубников меня поддерживали в этот период? Денис Попов, Вивчаренко Костя... — сказал Супряга.